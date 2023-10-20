Акции Netflix взлетели на 15% после выхода отчетности

Отчет Netflix вышел 18 октября после закрытия торгов и оказался выше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль на акцию составила $3,73 против $3,49, как прогнозировали аналитики, опрошенные LSEG (бывшая Refinitiv). Выручка выросла в соответствии с ожиданиями экспертов – на 7,8% и достигла $8,54 млрд. А вот рост числа подписчиков значительно превысил прогнозный: 8,76 млн против 5,49 млн человек. Это самый высокий прирост с III квартала 2020 г. В результате число абонентов сервиса достигло 247,2 млн человек. В этом году сервис может привлечь более 20 млн клиентов и больше чем в 2 раза превзойти показатель прошлого года, когда он составил около 9 млн человек, пишет Bloomberg.