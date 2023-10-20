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Акции Netflix взлетели на 15% после выхода отчетности

Стриминговый сервис нарастил число подписчиков выше ожиданий, а его бумаги могут продолжить рост
Инга Сангалова
PATRICK T. FALLON / AFP

Акции стримингового сервиса Netflix взлетели на торгах в Нью-Йорке после выхода отчетности за III квартал. К вечеру по московскому времени бумаги подорожали на 15% до $399,26. С начала года котировки выросли на 35%.

Отчет Netflix вышел 18 октября после закрытия торгов и оказался выше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль на акцию составила $3,73 против $3,49, как прогнозировали аналитики, опрошенные LSEG (бывшая Refinitiv). Выручка выросла в соответствии с ожиданиями экспертов – на 7,8% и достигла $8,54 млрд. А вот рост числа подписчиков значительно превысил прогнозный: 8,76 млн против 5,49 млн человек. Это самый высокий прирост с III квартала 2020 г. В результате число абонентов сервиса достигло 247,2 млн человек. В этом году сервис может привлечь более 20 млн клиентов и больше чем в 2 раза превзойти показатель прошлого года, когда он составил около 9 млн человек, пишет Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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