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Как рынок IPO изменится после размещения «Астры»

Можно ожидать больше размещений, увеличение free-float и новых крупных эмитентов
Михаил Кузнецов
Пресс-служба Мосбиржи

Спрос на акции IT-компании «Астра» во время IPO превысил предложение более чем в 20 раз. Доступ к участию предоставили больше 10 брокеров, а их аналитики в итоге назвали размещение «крайне успешным». Торги начались 13 октября, и эйфория не закончилась – в первый день акции взлетели на 40%. Больше не позволили алгоритмы Мосбиржи.

«Астра» завершила IPO 13 октября по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона – 333 руб. за бумагу. Акционеры продали 10,5 млн бумаг (5% от находящихся в обращении) за 3,5 млрд руб. Инвесторы оценили рыночную капитализацию компании в 69,9 млрд руб. Примерно на такую же сумму инвесторы выставили заявки. Из-за высокого спроса многие инвесторы были недовольны аллокацией, которая у многих брокеров была на уровне нескольких процентов.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики схожи во мнении: это IPO сильно повлияет на будущее российского фондового рынка в ближайшей перспективе, особенно на те компании, которые хотят выйти на биржу. В опросе принимали участие аналитики 11 крупнейших инвестиционных домов: «Газпромбанк инвестиций», БКС, ВТБ, Sber CIB, «Тинькофф инвестиций», УК «Первая», Альфа-банка, Совкомбанка, «Ренессанс капитала», ИК «Велес капитал» и «Цифра брокера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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