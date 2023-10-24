Как рынок IPO изменится после размещения «Астры»

Спрос на акции IT-компании «Астра» во время IPO превысил предложение более чем в 20 раз. Доступ к участию предоставили больше 10 брокеров, а их аналитики в итоге назвали размещение «крайне успешным». Торги начались 13 октября, и эйфория не закончилась – в первый день акции взлетели на 40%. Больше не позволили алгоритмы Мосбиржи.