Как рынок IPO изменится после размещения «Астры»Можно ожидать больше размещений, увеличение free-float и новых крупных эмитентов
Спрос на акции IT-компании «Астра» во время IPO превысил предложение более чем в 20 раз. Доступ к участию предоставили больше 10 брокеров, а их аналитики в итоге назвали размещение «крайне успешным». Торги начались 13 октября, и эйфория не закончилась – в первый день акции взлетели на 40%. Больше не позволили алгоритмы Мосбиржи.
«Астра» завершила IPO 13 октября по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона – 333 руб. за бумагу. Акционеры продали 10,5 млн бумаг (5% от находящихся в обращении) за 3,5 млрд руб. Инвесторы оценили рыночную капитализацию компании в 69,9 млрд руб. Примерно на такую же сумму инвесторы выставили заявки. Из-за высокого спроса многие инвесторы были недовольны аллокацией, которая у многих брокеров была на уровне нескольких процентов.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики схожи во мнении: это IPO сильно повлияет на будущее российского фондового рынка в ближайшей перспективе, особенно на те компании, которые хотят выйти на биржу. В опросе принимали участие аналитики 11 крупнейших инвестиционных домов: «Газпромбанк инвестиций», БКС, ВТБ, Sber CIB, «Тинькофф инвестиций», УК «Первая», Альфа-банка, Совкомбанка, «Ренессанс капитала», ИК «Велес капитал» и «Цифра брокера».