Покупать ли акции участников двух мегаслияний в нефтяном секторе США

Включая чистый долг, общая стоимость сделки между Chevron и Hess составит около $60 млрд. Chevron оплатит покупку своими акциями по цене закрытия торгов 20 октября и выпустит для этого около 317 млн дополнительных акций – это 17% от текущего количества бумаг в обращении. Акционеры Hess получат 1,025 акции Chevron за каждую свою бумагу при закрытии сделки, которое ожидается в первой половине 2024 г. После этого Chevron станет владеть 30% месторождений в Гайане, что поможет калифорнийскому нефтяному гиганту сократить отставание от ExxonMobil, которой принадлежит 45% месторождений в стране, пишет Bloomberg.