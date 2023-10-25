Покупать ли акции участников двух мегаслияний в нефтяном секторе США

Покупать ли акции участников двух мегаслияний в нефтяном секторе СШАExxonMobil и Chevron в октябре объявили о покупке конкурентов, но аналитики не ждут сильного эффекта от сделок на их акции
В нефтяном секторе США за две недели анонсированы два крупных слияния. Сначала 11 октября ExxonMobil объявила о покупке Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд. А 23 октября Chevron сообщила о приобретении Hess за $53 млрд. Все участники обеих сделок получат выгоду, считают аналитики.
Включая чистый долг, общая стоимость сделки между Chevron и Hess составит около $60 млрд. Chevron оплатит покупку своими акциями по цене закрытия торгов 20 октября и выпустит для этого около 317 млн дополнительных акций – это 17% от текущего количества бумаг в обращении. Акционеры Hess получат 1,025 акции Chevron за каждую свою бумагу при закрытии сделки, которое ожидается в первой половине 2024 г. После этого Chevron станет владеть 30% месторождений в Гайане, что поможет калифорнийскому нефтяному гиганту сократить отставание от ExxonMobil, которой принадлежит 45% месторождений в стране, пишет Bloomberg.