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Российских инвесторов подключат к крупнейшей китайской товарной бирже

До конца года доступ к Даляньской товарной бирже обеспечит «Финам»
Софья Шелудченко
NANG GONGAQ / Imaginechina via AFP

«Финам» до конца года допустит российских инвесторов к торгам на Даляньской товарной бирже (Dalian Commodity Exchange, DCE), рассказал «Ведомостям» президент инвесткомпании Владислав Кочетков. В терминалах «Финама» инвесторы смогут торговать фьючерсами и опционами на товары и сырье, отметил он.

На этом фоне аналитики «Финама» начинают покрытие инструментов биржи, добавил Кочетков. Доля компании по объему операций квалифицированных инвесторов на срочном рынке в 2024 г. может достигнуть 30%, ожидает он: этому будут способствовать растущий товарооборот между Россией и Китаем и хорошая ликвидность местных рынков. Сейчас доли у «Финама» нет, так как его клиентам до сих пор не были доступны инструменты срочного рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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