Российских инвесторов подключат к крупнейшей китайской товарной бирже

На этом фоне аналитики «Финама» начинают покрытие инструментов биржи, добавил Кочетков. Доля компании по объему операций квалифицированных инвесторов на срочном рынке в 2024 г. может достигнуть 30%, ожидает он: этому будут способствовать растущий товарооборот между Россией и Китаем и хорошая ликвидность местных рынков. Сейчас доли у «Финама» нет, так как его клиентам до сих пор не были доступны инструменты срочного рынка.