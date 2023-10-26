Российских инвесторов подключат к крупнейшей китайской товарной бирже

Российских инвесторов подключат к крупнейшей китайской товарной биржеДо конца года доступ к Даляньской товарной бирже обеспечит «Финам»
«Финам» до конца года допустит российских инвесторов к торгам на Даляньской товарной бирже (Dalian Commodity Exchange, DCE), рассказал «Ведомостям» президент инвесткомпании Владислав Кочетков. В терминалах «Финама» инвесторы смогут торговать фьючерсами и опционами на товары и сырье, отметил он.
На этом фоне аналитики «Финама» начинают покрытие инструментов биржи, добавил Кочетков. Доля компании по объему операций квалифицированных инвесторов на срочном рынке в 2024 г. может достигнуть 30%, ожидает он: этому будут способствовать растущий товарооборот между Россией и Китаем и хорошая ликвидность местных рынков. Сейчас доли у «Финама» нет, так как его клиентам до сих пор не были доступны инструменты срочного рынка.
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