«Лукойл» разочаровал рынок дивидендами

«Лукойл» разочаровал рынок дивидендамиЭмитент может копить деньги под выкуп своих акций у нерезидентов, считают эксперты
Инвесторы негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров «Лукойла» выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 447 руб. на акцию. Это всего лишь на 9 руб. больше, чем по итогам 2022 г. (438 руб. на бумагу), и на 20% меньше, чем прогнозировал рынок. Акции нефтяной компании на Мосбирже в момент появления новости дешевели на 1,5%, на конец дня бумаги теряли в цене до 2%.
Дивидендная доходность акций «Лукойла» составляет 6,07% по цене от закрытия 25 октября. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 17 декабря. Окончательное решение по выплатам примут на внеочередном собрании акционеров 5 декабря. «Лукойл», согласно своей дивидендной политике, делает выплаты дважды в год. Компания направляет акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Размер денежного потока за полугодие «Лукойл» в своей отчетности не раскрывает. Ранее аналитики ожидали, что размер промежуточных дивидендов составит 547 руб. на акцию, говорилось в консенсус-прогнозе «Интерфакса».