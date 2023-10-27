«Лукойл» разочаровал рынок дивидендами

Инвесторы негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров «Лукойла» выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 447 руб. на акцию. Это всего лишь на 9 руб. больше, чем по итогам 2022 г. (438 руб. на бумагу), и на 20% меньше, чем прогнозировал рынок. Акции нефтяной компании на Мосбирже в момент появления новости дешевели на 1,5%, на конец дня бумаги теряли в цене до 2%.