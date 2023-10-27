Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

«Лукойл» разочаровал рынок дивидендами

Эмитент может копить деньги под выкуп своих акций у нерезидентов, считают эксперты
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Инвесторы негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров «Лукойла» выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 447 руб. на акцию. Это всего лишь на 9 руб. больше, чем по итогам 2022 г. (438 руб. на бумагу), и на 20% меньше, чем прогнозировал рынок. Акции нефтяной компании на Мосбирже в момент появления новости дешевели на 1,5%, на конец дня бумаги теряли в цене до 2%.

Дивидендная доходность акций «Лукойла» составляет 6,07% по цене от закрытия 25 октября. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 17 декабря. Окончательное решение по выплатам примут на внеочередном собрании акционеров 5 декабря. «Лукойл», согласно своей дивидендной политике, делает выплаты дважды в год. Компания направляет акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Размер денежного потока за полугодие «Лукойл» в своей отчетности не раскрывает. Ранее аналитики ожидали, что размер промежуточных дивидендов составит 547 руб. на акцию, говорилось в консенсус-прогнозе «Интерфакса».

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных