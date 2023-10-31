ЦБ предупредил о рисках бумаг квазироссийских компаний

ЦБ предупредил о рисках бумаг квазироссийских компанийПереток таких бумаг на биржу способен вызвать волатильность, а компания может не захотеть переезжать
Центробанк призвал инвесторов учитывать риски при покупке акций и депозитарных расписок квазироссийских компаний. Дисконт на такие бумаги на внебиржевом рынке может достигать 50%, но их потенциальный переток на биржу способен вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения, предостерег регулятор.
Повышенный интерес инвесторов к таким ценным бумагам может быть связан с тем, что компании планируют сменить юрисдикцию на российскую, пишет ЦБ. В случае переезда в Россию такие компании получат статус международных и будут обязаны конвертировать свои расписки в акции, которые смогут обращаться на российском биржевом рынке уже без ограничений.
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