ЦБ предупредил о рисках бумаг квазироссийских компаний

Повышенный интерес инвесторов к таким ценным бумагам может быть связан с тем, что компании планируют сменить юрисдикцию на российскую, пишет ЦБ. В случае переезда в Россию такие компании получат статус международных и будут обязаны конвертировать свои расписки в акции, которые смогут обращаться на российском биржевом рынке уже без ограничений.