Как фильм «Пять ночей с Фредди» пытается поднять акции Comcast

В III квартале Comcast увеличила выручку на 0,9% г/г до $30,12 млрд против ожидаемых $29,68 млрд (согласно консенсусу LSEG). Компания получила чистую прибыль в размере $4 млрд, или $0,98 на акцию, по сравнению с убытком в $4,6 млрд, или $1,05 на акцию, годом ранее. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,08 против оценочных $0,95. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 5,1% г/г до $9,96 млрд. Скорректированная EBITDA тематических парков выросла на 20% до $983 млн. Эту самую высокую квартальную прибыль за всю свою историю подразделение получило благодаря популярности Super Nintendo World в Universal Studios Hollywood, сообщает Comcast. Флагманский потоковый сервис NBCUniversal Peacock увеличил число подписчиков на 4 млн человек, а выручка выросла на 64% до $830 млн.