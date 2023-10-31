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Как фильм «Пять ночей с Фредди» пытается поднять акции Comcast

Импульс от нового кино может дать бумагам 5–23% роста
Инга Сангалова
Blumhouse Productions / Universal Pictures

Киноадаптация популярной видеоигры от NBCUniversal и Blumhouse «Пять ночей с Фредди» собрала $130 млн в дебютном мировом прокате в минувшие выходные. Такую оценку дает студия NBCUniversal ТМТ-холдинга Comcast, который сделал ставку на показ фильма ужасов в выходные перед Хэллоуином и, очевидно, не прогадал. В Северной Америке фильм дебютировал с ошеломляющими кассовыми сборами в $78 млн. Лента вышла одновременно в 3675 кинотеатрах США и Канады и была доступна для подписчиков потокового сервиса Peacock студии NBCUniversal. Фильм также вышел в 64 странах, где, по оценкам студии, соберет $52,6 млн.

В III квартале Comcast увеличила выручку на 0,9% г/г до $30,12 млрд против ожидаемых $29,68 млрд (согласно консенсусу LSEG). Компания получила чистую прибыль в размере $4 млрд, или $0,98 на акцию, по сравнению с убытком в $4,6 млрд, или $1,05 на акцию, годом ранее. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,08 против оценочных $0,95. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 5,1% г/г до $9,96 млрд. Скорректированная EBITDA тематических парков выросла на 20% до $983 млн. Эту самую высокую квартальную прибыль за всю свою историю подразделение получило благодаря популярности Super Nintendo World в Universal Studios Hollywood, сообщает Comcast. Флагманский потоковый сервис NBCUniversal Peacock увеличил число подписчиков на 4 млн человек, а выручка выросла на 64% до $830 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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