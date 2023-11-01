Кто из сектора металлов и добычи заплатит дивиденды за 2023 год

Кто из сектора металлов и добычи заплатит дивиденды за 2023 годАналитики разделились, не определив общих фаворитов
Во вторник, 31 октября, генеральный директор Polymetal Виталий Несис разочаровал инвесторов. Глава заявил, что компания может вернуться к дивидендам по итогам 2023 г. – т. е. промежуточных выплат не будет, хотя ранее Несис допускал такую возможность. Акции компании в моменте падали на 3,96% до 526 руб. К закрытию основной сессии они скорректировались, и падение составило 2,98% до 531,4 руб.
Неожиданные новости от Polymetal могут быть первым неприятным сюрпризом для инвесторов, которые ждут дивидендов от компаний из индекса металлов и добычи. Опрошенные «Ведомостями» эксперты разделились в ожиданиях по поводу того, какие эмитенты до конца года примут решение утвердить выплаты.
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