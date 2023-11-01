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Кто из сектора металлов и добычи заплатит дивиденды за 2023 год

Аналитики разделились, не определив общих фаворитов
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Во вторник, 31 октября, генеральный директор Polymetal Виталий Несис разочаровал инвесторов. Глава заявил, что компания может вернуться к дивидендам по итогам 2023 г. – т. е. промежуточных выплат не будет, хотя ранее Несис допускал такую возможность. Акции компании в моменте падали на 3,96% до 526 руб. К закрытию основной сессии они скорректировались, и падение составило 2,98% до 531,4 руб.

Неожиданные новости от Polymetal могут быть первым неприятным сюрпризом для инвесторов, которые ждут дивидендов от компаний из индекса металлов и добычи. Опрошенные «Ведомостями» эксперты разделились в ожиданиях по поводу того, какие эмитенты до конца года примут решение утвердить выплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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