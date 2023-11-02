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Американский рынок акций падает третий месяц подряд

Аналитики расходятся в оценках перспектив S&P 500 на фоне рекордно высоких ставок гособлигаций
Инга Сангалова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Полоса неудач для американского рынка акций растянулась на три месяца: за октябрь бенчмарк S&P 500 потерял 2,2%, промышленный Dow Jones – 1,4%, технологичный NASDAQ – 2,8%. С августа по октябрь индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 8,6%, Dow Jones Industrial – на 7%, NASDAQ упал на 10,4%. 27 октября бенчмарк закрылся на уровне 4177,37 – на 10,3% ниже июльского пика, что вызвало опасения по поводу перехода индекса в медвежий тренд. И хотя последние две сессии октября S&P 500 отыграл 1,5%, этого недостаточно для оптимизма, тем более что NASDAQ закрылся в последний день торгов на 10,5% ниже июльских пиков.

Октябрьскому снижению котировок акций способствовал быстрый рост доходности казначейских облигаций: по 10-летним treasuries она превысила 5% впервые с 2007 г. на фоне опасений, что ФРС будет долго удерживать процентные ставки на высоком уровне. Не вдохновили инвесторов и квартальные результаты бигтехов, развивающих технологии искусственного интеллекта (ИИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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