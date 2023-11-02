Американский рынок акций падает третий месяц подряд

Полоса неудач для американского рынка акций растянулась на три месяца: за октябрь бенчмарк S&P 500 потерял 2,2%, промышленный Dow Jones – 1,4%, технологичный NASDAQ – 2,8%. С августа по октябрь индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 8,6%, Dow Jones Industrial – на 7%, NASDAQ упал на 10,4%. 27 октября бенчмарк закрылся на уровне 4177,37 – на 10,3% ниже июльского пика, что вызвало опасения по поводу перехода индекса в медвежий тренд. И хотя последние две сессии октября S&P 500 отыграл 1,5%, этого недостаточно для оптимизма, тем более что NASDAQ закрылся в последний день торгов на 10,5% ниже июльских пиков.