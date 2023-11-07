Доходность 10-летних treasuries отступила от пиков 2007 года

Доходность 10-летних treasuries отступила от пиков 2007 годаЭто произошло в результате ралли на рынке гособлигаций США
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в первые два дня ноября до 4,65%. От максимума 2007 г. на уровне 5%, достигнутого 19 октября, доходность treasuries отступила на 33 б. п. Так рынок отреагировал на две новости первого дня месяца – план заимствований казначейства США на IV квартал 2023 г., который оказался ниже ожиданий инвестбанков, и решение ФРС сохранить ключевую ставку на уровне 5,25–5,5%.
Министерство финансов США объявило, что продаст векселя и облигации с более длительным сроком обращения на сумму $112 млрд – на $2 млрд меньше, чем ожидали аналитики. Из-за резкого роста доходности по долгосрочным долговым обязательствам правительство США предпочитает краткосрочные векселя длинным 10-летним и 30-летним облигациям, пишет Trading Economics.