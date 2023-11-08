Whoosh может провести скромный байбэк

На момент закрытия основной сессии торгов 7 ноября акции кикшеринговой компании стоили 218,55 руб. – на 0,39% больше, чем днем ранее. Максимально за день котировки росли на 2,5% до 223,1 руб. Индекс Московской биржи составил 3246,34 пункта (+0,35%). С начала года цена бумаг увеличилась на 34,91%, бенчмарк – на 50,7%.