Whoosh может провести скромный байбэк

Whoosh может провести скромный байбэкКомпания также планирует изменить условия программы мотивации персонала
Совет директоров «ВУШ холдинга» (российский сервис аренды электросамокатов Whoosh) обсудит обратный выкуп акций на заседании 13 ноября. Руководство компании также планирует обновить программу долгосрочной мотивации сотрудников, следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации.
На момент закрытия основной сессии торгов 7 ноября акции кикшеринговой компании стоили 218,55 руб. – на 0,39% больше, чем днем ранее. Максимально за день котировки росли на 2,5% до 223,1 руб. Индекс Московской биржи составил 3246,34 пункта (+0,35%). С начала года цена бумаг увеличилась на 34,91%, бенчмарк – на 50,7%.
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