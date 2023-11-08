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Whoosh может провести скромный байбэк

Компания также планирует изменить условия программы мотивации персонала
Любовь Михедова
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «ВУШ холдинга» (российский сервис аренды электросамокатов Whoosh) обсудит обратный выкуп акций на заседании 13 ноября. Руководство компании также планирует обновить программу долгосрочной мотивации сотрудников, следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации.

На момент закрытия основной сессии торгов 7 ноября акции кикшеринговой компании стоили 218,55 руб. – на 0,39% больше, чем днем ранее. Максимально за день котировки росли на 2,5% до 223,1 руб. Индекс Московской биржи составил 3246,34 пункта (+0,35%). С начала года цена бумаг увеличилась на 34,91%, бенчмарк – на 50,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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