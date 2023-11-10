ЦБ предупредил о накоплении рисков в «мусорных» облигациях

Впрочем, в ЦБ отмечают, что по мере повышения ключевой ставки стимулы для покупки ВДО снижаются, потому что растет доходность высокорейтинговых бумаг и, как следствие, привлекательность вложений в них. Это уже отражается на объеме нетто-покупок ВДО физлицами, который в сентябре и в октябре был ниже, чем в среднем за предыдущие восемь месяцев этого года.