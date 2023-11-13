Как высокая капитализация и дивиденды «Газпром нефти» изменят бизнес и сектор

Как высокая капитализация и дивиденды «Газпром нефти» изменят бизнес и секторАналитики допускают SPO компании и уменьшение доли «Газпрома» в своей «дочке»
«Газпром нефть» обогнала по капитализации «Газпром». На закрытие основной сессии 9 ноября «дочка» стоила 4,025 трлн руб., материнская компания – 4,004 трлн руб. Это произошло после того, как в четверг совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 г. на общую сумму 393,2 млрд руб., или 82,94 руб. на акцию. В пятницу рост акций нефтяной компании продолжился.
В общей сложности за два дня стоимость акций «Газпром нефти» увеличилась на 5% до 854,95 руб. С начала года котировки выросли на 86%, индекс Мосбиржи – на 50,5%. Акции «Газпрома», который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании, уже давно находятся в стагнации – их стоимость с начала года поднялась только на 4,2% до 168,17 руб.
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