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Как высокая капитализация и дивиденды «Газпром нефти» изменят бизнес и сектор

Аналитики допускают SPO компании и уменьшение доли «Газпрома» в своей «дочке»
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

«Газпром нефть» обогнала по капитализации «Газпром». На закрытие основной сессии 9 ноября «дочка» стоила 4,025 трлн руб., материнская компания – 4,004 трлн руб. Это произошло после того, как в четверг совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 г. на общую сумму 393,2 млрд руб., или 82,94 руб. на акцию. В пятницу рост акций нефтяной компании продолжился.

В общей сложности за два дня стоимость акций «Газпром нефти» увеличилась на 5% до 854,95 руб. С начала года котировки выросли на 86%, индекс Мосбиржи – на 50,5%. Акции «Газпрома», который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании, уже давно находятся в стагнации – их стоимость с начала года поднялась только на 4,2% до 168,17 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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