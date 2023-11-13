Как высокая капитализация и дивиденды «Газпром нефти» изменят бизнес и сектор

В общей сложности за два дня стоимость акций «Газпром нефти» увеличилась на 5% до 854,95 руб. С начала года котировки выросли на 86%, индекс Мосбиржи – на 50,5%. Акции «Газпрома», который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании, уже давно находятся в стагнации – их стоимость с начала года поднялась только на 4,2% до 168,17 руб.