Как заработать на буме лекарств от ожирения

В Goldman Sachs ожидают почти 17-кратного роста этого рынка в следующие шесть лет – с $6 млрд до $100 млрд. Такого же роста индустрии ожидают в Barclays, в Berenberg прогнозируют рост до $85 млрд, а в Morgan Stanley – до $77 млрд.