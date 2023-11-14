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Как заработать на буме лекарств от ожирения

На Уолл-стрит советуют покупать лидеров рынка Novo Nordisk и Eli Lilly, но российские аналитики другого мнения
Инга Сангалова
Xinhua via AFP

8 ноября Eli Lilly получила одобрение на препарат для снижения веса. На следующий день британо-шведский холдинг AstraZeneca сообщил об эксклюзивном лицензионном соглашении на сумму $2 млрд с китайской компанией Eccogene на разработку препарата для лечения ожирения и диабета II типа.

В Goldman Sachs ожидают почти 17-кратного роста этого рынка в следующие шесть лет – с $6 млрд до $100 млрд. Такого же роста индустрии ожидают в Barclays, в Berenberg прогнозируют рост до $85 млрд, а в Morgan Stanley – до $77 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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