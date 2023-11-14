Как заработать на буме лекарств от ожирения

Как заработать на буме лекарств от ожиренияНа Уолл-стрит советуют покупать лидеров рынка Novo Nordisk и Eli Lilly, но российские аналитики другого мнения
8 ноября Eli Lilly получила одобрение на препарат для снижения веса. На следующий день британо-шведский холдинг AstraZeneca сообщил об эксклюзивном лицензионном соглашении на сумму $2 млрд с китайской компанией Eccogene на разработку препарата для лечения ожирения и диабета II типа.
В Goldman Sachs ожидают почти 17-кратного роста этого рынка в следующие шесть лет – с $6 млрд до $100 млрд. Такого же роста индустрии ожидают в Barclays, в Berenberg прогнозируют рост до $85 млрд, а в Morgan Stanley – до $77 млрд.
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