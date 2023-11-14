Whoosh выкупит до 1,5 млн акций при первом этапе байбэка

Whoosh выкупит до 1,5 млн акций при первом этапе байбэкаКомпания собирается включить в опционный пул для мотивации менеджмента 4,5 млн бумаг
Совет директоров кикшеринг-сервиса Whoosh утвердил обратный выкуп акций в рамках новой программы мотивации сотрудников. В течение года после ее утверждения эмитент выкупит до 1,5 млн своих бумаг (около 1,3% от общего количества), сообщила пресс-служба компании.
Акции Whoosh к закрытию основной сессии торгов 14 ноября стоили 223,06 руб. По сравнению с ценой закрытия днем ранее, их стоимость уменьшилась на 0,84%. Индекс Московской биржи составил 3212,39 пункта (-1,1%). С начала года котировки компании увеличились на 37,69%, бенчмарк – на 49,13%.
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