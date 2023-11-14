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Whoosh выкупит до 1,5 млн акций при первом этапе байбэка

Компания собирается включить в опционный пул для мотивации менеджмента 4,5 млн бумаг
Любовь Михедова
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров кикшеринг-сервиса Whoosh утвердил обратный выкуп акций в рамках новой программы мотивации сотрудников. В течение года после ее утверждения эмитент выкупит до 1,5 млн своих бумаг (около 1,3% от общего количества), сообщила пресс-служба компании.

Акции Whoosh к закрытию основной сессии торгов 14 ноября стоили 223,06 руб. По сравнению с ценой закрытия днем ранее, их стоимость уменьшилась на 0,84%. Индекс Московской биржи составил 3212,39 пункта (-1,1%). С начала года котировки компании увеличились на 37,69%, бенчмарк – на 49,13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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