Whoosh выкупит до 1,5 млн акций при первом этапе байбэка

Акции Whoosh к закрытию основной сессии торгов 14 ноября стоили 223,06 руб. По сравнению с ценой закрытия днем ранее, их стоимость уменьшилась на 0,84%. Индекс Московской биржи составил 3212,39 пункта (-1,1%). С начала года котировки компании увеличились на 37,69%, бенчмарк – на 49,13%.