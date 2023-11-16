Главные фондовые индексы США выросли на фоне данных по инфляции

Главные фондовые индексы США выросли на фоне данных по инфляцииПоказатель лучше ожиданий дал инвесторам надежду на скорое снижение ставок в экономике
Все ведущие фондовые индексы США резко выросли 14 ноября: технологичный NASDAQ Composite – на 2,4% до 14 094,38 пункта, S&P 500 – на 1,9% до 14 094,38 пункта, промышленный Dow Jones Industrial – на 1,4% до 34 827,70 пункта. Вырос и индекс компаний малой капитализации Russell 2000, причем значительно сильнее, чем основные индексы: его прирост составил 5,4%. Каждая десятая компания из S&P 500 показала 14 ноября лучший дневной рост в году. Доходность 10-летних Treasuries упала на 19 б. п. до 4,44%.
Совокупная рыночная стоимость «великолепной семерки» техногигантов США выросла на $207,5 млрд до $11,7 трлн, что составляет 29,1% от общей рыночной капитализации компаний индекса S&P 500, подсчитали в MarketWatch. Акции Alphabet подорожали на 1,2% до $133,62, Amazon – на 2,3% до $145,80, производителя гаджетов Apple – на 1,4% до $187,44, Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) – на 2,2% до $336,31, Microsoft – на 1% до $370,27, Nvidia – на 2,13% до $496,56, производителя электрокаров Tesla – на 6,1% до $237,41.