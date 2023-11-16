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Главные фондовые индексы США выросли на фоне данных по инфляции

Показатель лучше ожиданий дал инвесторам надежду на скорое снижение ставок в экономике
Инга Сангалова
JAAP ARRIENS / NurPhoto via AFP

Все ведущие фондовые индексы США резко выросли 14 ноября: технологичный NASDAQ Composite – на 2,4% до 14 094,38 пункта, S&P 500 – на 1,9% до 14 094,38 пункта, промышленный Dow Jones Industrial – на 1,4% до 34 827,70 пункта. Вырос и индекс компаний малой капитализации Russell 2000, причем значительно сильнее, чем основные индексы: его прирост составил 5,4%. Каждая десятая компания из S&P 500 показала 14 ноября лучший дневной рост в году. Доходность 10-летних Treasuries упала на 19 б. п. до 4,44%.

Совокупная рыночная стоимость «великолепной семерки» техногигантов США выросла на $207,5 млрд до $11,7 трлн, что составляет 29,1% от общей рыночной капитализации компаний индекса S&P 500, подсчитали в MarketWatch. Акции Alphabet подорожали на 1,2% до $133,62, Amazon – на 2,3% до $145,80, производителя гаджетов Apple – на 1,4% до $187,44, Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) – на 2,2% до $336,31, Microsoft – на 1% до $370,27, Nvidia – на 2,13% до $496,56, производителя электрокаров Tesla – на 6,1% до $237,41.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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