За 2023 год активы нерезидентов у российских брокеров выросли на 700 млрд рублей

За 2023 год активы нерезидентов у российских брокеров выросли на 700 млрд рублейБольше всего на счетах приросло у ОАЭ, а у китайских инвесторов активы снизились в 4 раза
Объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров вырос более чем в 2 раза по итогам 2023 г. и достиг 1,34 трлн руб. против 638 млрд руб. в 2022 г., следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Банка России. Таким образом, активы по итогам года увеличились на 700 млрд руб. Но сейчас их размер составляет менее половины от того уровня, который был на конец 2021 г., – 2,83 трлн руб. В кризисный 2022 год средства нерезидентов сократились на 2,19 трлн руб.
Статистику о клиентах-нерезидентах на брокерском обслуживании в России ЦБ впервые опубликовал в 2021 г., но в тот год в ней не было разбивки на страны. Данные учитывают счета физических и юридических лиц, включая международные компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР). В активы входят денежные средства, ценные бумаги, драгметаллы и проч., требования указаны уже за вычетом обязательств.