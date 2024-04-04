/ Инвестиции

За 2023 год активы нерезидентов у российских брокеров выросли на 700 млрд рублей

Больше всего на счетах приросло у ОАЭ, а у китайских инвесторов активы снизились в 4 раза
Софья Шелудченко
Галина Казакулова
Больше всего активы выросли у резидентов ОАЭ/ Максим Стулов / Ведомости

Объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров вырос более чем в 2 раза по итогам 2023 г. и достиг 1,34 трлн руб. против 638 млрд руб. в 2022 г., следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Банка России. Таким образом, активы по итогам года увеличились на 700 млрд руб. Но сейчас их размер составляет менее половины от того уровня, который был на конец 2021 г., – 2,83 трлн руб. В кризисный 2022 год средства нерезидентов сократились на 2,19 трлн руб.

Статистику о клиентах-нерезидентах на брокерском обслуживании в России ЦБ впервые опубликовал в 2021 г., но в тот год в ней не было разбивки на страны. Данные учитывают счета физических и юридических лиц, включая международные компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР). В активы входят денежные средства, ценные бумаги, драгметаллы и проч., требования указаны уже за вычетом обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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