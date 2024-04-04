За 2023 год активы нерезидентов у российских брокеров выросли на 700 млрд рублей

Объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров вырос более чем в 2 раза по итогам 2023 г. и достиг 1,34 трлн руб. против 638 млрд руб. в 2022 г., следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Банка России. Таким образом, активы по итогам года увеличились на 700 млрд руб. Но сейчас их размер составляет менее половины от того уровня, который был на конец 2021 г., – 2,83 трлн руб. В кризисный 2022 год средства нерезидентов сократились на 2,19 трлн руб.