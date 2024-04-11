/ Инвестиции

ЦБ запретил замещать евробонды, принадлежавшие ранее недружественным лицам

Таким образом регулятор хочет оценить объем бумаг, выкупленных у нерезидентов, считают эксперты
Артем Кульша
ЦБ запретил профучастникам замещать еврооблигации, бывшие во владении недружественных лиц/ Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России в частном порядке уведомил профессиональных участников рынка ценных бумаг о запрете замещать еврооблигации, которые российские инвесторы купили у недружественных иностранцев. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в консалтинговой компании. Информацию подтвердили источник в одном из брокеров и близкий к ЦБ собеседник. Представитель Банка России отказался от комментариев.

С учетом информации, которая рассылается Банком России по профучастникам, к участию в замещении могут приниматься только бумаги, которые не должны попасть на обособленный учет, рассказывает один из собеседников. По указу президента от 3 марта 2023 г. № 138 обособленному учету подлежат российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации, если такие бумаги приобретены инвестором после 1 марта 2022 г. у недружественных лиц и переведены в российский депозитарий из иностранной инфраструктуры или с открытого в России счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя. Сделки с такими бумагами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правкомиссия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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