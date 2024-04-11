ЦБ запретил замещать евробонды, принадлежавшие ранее недружественным лицам

С учетом информации, которая рассылается Банком России по профучастникам, к участию в замещении могут приниматься только бумаги, которые не должны попасть на обособленный учет, рассказывает один из собеседников. По указу президента от 3 марта 2023 г. № 138 обособленному учету подлежат российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации, если такие бумаги приобретены инвестором после 1 марта 2022 г. у недружественных лиц и переведены в российский депозитарий из иностранной инфраструктуры или с открытого в России счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя. Сделки с такими бумагами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правкомиссия.