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Минск заплатит по евробондам всем российским инвесторам

Постановление об этом уже готовится, сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков
Артем Кульша
Договоренность о том, что Минск рассчитается со всеми россиянами, была изначально достигнута в марте на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства/ Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Белоруссии готовят новое постановление, в соответствии с которым рассчитаются по евробондам со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 г., как планировалось ранее. Об этом заместитель министра финансов России Иван Чебесков сообщил журналистам 11 апреля в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

Минск настроен очень конструктивно и делает все возможное, чтобы ускорить выплаты, сказал чиновник. Российский Минфин активно взаимодействует с белорусским по этому вопросу, отметил он. Чебесков не уточнил, когда именно Белоруссия рассчитается с инвесторами: это зависит от того, когда будет принято постановление, также есть «довольно большая» операционная работа, которую белорусские власти сейчас активно ведут с российским НРД, резюмировал замминистра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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