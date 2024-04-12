Минск заплатит по евробондам всем российским инвесторам

Минск настроен очень конструктивно и делает все возможное, чтобы ускорить выплаты, сказал чиновник. Российский Минфин активно взаимодействует с белорусским по этому вопросу, отметил он. Чебесков не уточнил, когда именно Белоруссия рассчитается с инвесторами: это зависит от того, когда будет принято постановление, также есть «довольно большая» операционная работа, которую белорусские власти сейчас активно ведут с российским НРД, резюмировал замминистра.