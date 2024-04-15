Аналитики оценили потенциал «Эталона» после сильной отчетности

Котировки расписок «Эталона» на Московской бирже за последние пять торговых дней росли на 6,15% до 97,3 руб., но к концу недели скорректировались до 94,86 руб. (рост составил 3,5%). С начала года они выросли на 14%, бенчмарк – на 11,5%.