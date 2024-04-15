Аналитики оценили потенциал «Эталона» после сильной отчетности

Аналитики оценили потенциал «Эталона» после сильной отчетностиДоходность на горизонте года может составить 20–45%
Резкий рост продаж группы «Эталон» удивил аналитиков – опрошенные «Ведомостями» эксперты сочли отчетность девелопера сильной. Компания 9 апреля опубликовала неаудированные операционные результаты за I квартал 2024 г., где отчиталась о росте реализации более чем в 3 раза на фоне сезонного спада и снижения спроса из-за ужесточения условий по ипотеке.
Котировки расписок «Эталона» на Московской бирже за последние пять торговых дней росли на 6,15% до 97,3 руб., но к концу недели скорректировались до 94,86 руб. (рост составил 3,5%). С начала года они выросли на 14%, бенчмарк – на 11,5%.
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