/ Инвестиции

Аналитики оценили потенциал «Эталона» после сильной отчетности

Доходность на горизонте года может составить 20–45%
Михаил Кузнецов
Спрос на жилье от «Эталона» не снижается, несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию/ Максим Стулов / Ведомости

Резкий рост продаж группы «Эталон» удивил аналитиков – опрошенные «Ведомостями» эксперты сочли отчетность девелопера сильной. Компания 9 апреля опубликовала неаудированные операционные результаты за I квартал 2024 г., где отчиталась о росте реализации более чем в 3 раза на фоне сезонного спада и снижения спроса из-за ужесточения условий по ипотеке.

Котировки расписок «Эталона» на Московской бирже за последние пять торговых дней росли на 6,15% до 97,3 руб., но к концу недели скорректировались до 94,86 руб. (рост составил 3,5%). С начала года они выросли на 14%, бенчмарк – на 11,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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