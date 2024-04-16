Брокеры и УК оценили интерес инвесторов к обмену заблокированными активами

Брокеры и УК оценили интерес инвесторов к обмену заблокированными активамиГраждане не спешат с подачей, многим сумма обмена в 100 000 рублей кажется не стоящей усилий
На середину апреля от 10 до 50% российских инвесторов, которые могут претендовать на обмен заблокированными активами, подали заявки на участие в процессе, следует из ответов опрошенных «Ведомостями» брокеров ВТБ, БКС, «Финама», «КИТ финанс», Россельхозбанка (РСХБ), «Цифра брокера», «Тинькофф» и УК «Первая». Первый этап процесса обмена – подача заявок – продлится до 8 мая.
Процесс выкупа замороженных активов в рамках указа президента № 844 официально начался 25 марта: российские частные инвесторы могут подавать заявки на выкуп бумаг, которые иностранцы будут выкупать за деньги со счетов типа С. Нерезидентам за это позволят вывести приобретенные бумаги из России без дополнительных разрешений. Выкуп пройдет в четыре этапа, весь процесс должен завершиться 1 сентября. Подать заявку может любой частный инвестор, но он вправе предъявить к выкупу бумаги на сумму до 100 000 руб. Организатором торгов по выкупу бумаг власти выбрали брокера «Инвестиционная палата».