/ Инвестиции

Брокеры и УК оценили интерес инвесторов к обмену заблокированными активами

Граждане не спешат с подачей, многим сумма обмена в 100 000 рублей кажется не стоящей усилий
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

На середину апреля от 10 до 50% российских инвесторов, которые могут претендовать на обмен заблокированными активами, подали заявки на участие в процессе, следует из ответов опрошенных «Ведомостями» брокеров ВТБ, БКС, «Финама», «КИТ финанс», Россельхозбанка (РСХБ), «Цифра брокера», «Тинькофф» и УК «Первая». Первый этап процесса обмена – подача заявок – продлится до 8 мая.

Процесс выкупа замороженных активов в рамках указа президента № 844 официально начался 25 марта: российские частные инвесторы могут подавать заявки на выкуп бумаг, которые иностранцы будут выкупать за деньги со счетов типа С. Нерезидентам за это позволят вывести приобретенные бумаги из России без дополнительных разрешений. Выкуп пройдет в четыре этапа, весь процесс должен завершиться 1 сентября. Подать заявку может любой частный инвестор, но он вправе предъявить к выкупу бумаги на сумму до 100 000 руб. Организатором торгов по выкупу бумаг власти выбрали брокера «Инвестиционная палата».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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