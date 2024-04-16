Брокеры и УК оценили интерес инвесторов к обмену заблокированными активами

Процесс выкупа замороженных активов в рамках указа президента № 844 официально начался 25 марта: российские частные инвесторы могут подавать заявки на выкуп бумаг, которые иностранцы будут выкупать за деньги со счетов типа С. Нерезидентам за это позволят вывести приобретенные бумаги из России без дополнительных разрешений. Выкуп пройдет в четыре этапа, весь процесс должен завершиться 1 сентября. Подать заявку может любой частный инвестор, но он вправе предъявить к выкупу бумаги на сумму до 100 000 руб. Организатором торгов по выкупу бумаг власти выбрали брокера «Инвестиционная палата».