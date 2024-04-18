Розничные инвесторы разогнали доходности корпоративных бондов

На 0,26% снизился в среду индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 17 апреля, снизился на 0,26% до 3454,07 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,1% до 1154,28 пункта.

Курс доллара за это время уменьшился на 0,16% (15 коп.) до 94,27 руб./$, курс евро вырос на 0,15% (15 коп.) до 100,39 руб./евро, а курс юаня практически не изменился, составив 12,98 руб./юань.

Лидерами роста в среду стали бумаги АФК «Система» (+4,01%), «Самолета» (+2,28%), Ozon (+1,35%), «Газпрома» (+0,6%) и UC Rusal (+0,56%). В аутсайдерах оказались бумаги «Селигдара» (-4%), ПИК (-2,38%), Globaltrans (-1,96%), МКБ (-1,82%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,73%).

Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 2,3% до $87,9/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,3% до $83,39/барр.

Попытки рубля укрепиться, спад нефтяных котировок и признаки локальной перекупленности пока не позволяют индексу Мосбиржи подобраться к следующей круглой отметке – 3500 пунктов, рассказывает инвестиционный стратег брокера БКС Александр Бахтин. Его прогноз по бенчмарку на 18 апреля – 3400–3500 пунктов, а по курсу рубля к доллару до конца недели – 93–95 руб./$.

Сейчас нацвалюта уже может нащупывать локальную поддержку от налогового периода, так как некоторые компании готовятся к фискальным платежам заранее, продавая дополнительные объемы валюты на рынке, замечает Бахтин. В целом же конъюнктура для рубля сложная – глобальный доллар держится у максимумов года, интервенции Банка России сокращены до символических уровней, а бюджетные расходы остаются высокими, констатировал он. Тем не менее на стороне рубля по-прежнему жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и действие нормативов обязательной репатриации и продажи экспортной выручки, резюмировал стратег.

Внешние настроения несколько улучшились, заметил Бахтин: китайские индексы отскочили после резкого снижения днем ранее, Euro Stoxx 50 двигался в умеренном плюсе.

В четверг в Брюсселе продолжится саммит лидеров ЕС, ММК опубликует операционные результаты за I квартал, а совет директоров ТМК обсудит тему дивидендов за прошлый год.