Розничные инвесторы разогнали доходности корпоративных бондов

Розничные инвесторы разогнали доходности корпоративных бондовДоходности бумаг компаний и ОФЗ аномально сблизились
Разница доходностей надежных корпоративных облигаций и ОФЗ сократилась на вторичном рынке до аномально низких значений по итогам I квартала, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в новом обзоре отечественного рынка бондов. К концу марта у компаний с рейтингом от AA до AAA премия за риск к котировкам госбумаг сократилась почти вдвое год к году – с 79 до 40 б. п., следует из расчетов агентства. Среди эмитентов с рейтингом от A- до AA- спред к ОФЗ сузился с 292 до 192 б. п., а с рейтингом от B- до BBB+ практически не изменился, составив 482 б. п. (487 б. п. год назад). Эмитенты с рейтингом от А до ААА характеризуются высокой финансовой надежностью, от В до ВВВ – от низкой до умеренной.
К концу марта доходность бумаг эмитентов с рейтингом от AA до AAA была на уровне 13,4% (год назад – 9,2%), с рейтингом от A- до AA- составляла 14,5% (11,1%), а от B- до BBB+ – 18,1% (12,7%).
Сужение спредов корпоративных бумаг к государственным может свидетельствовать о повышенном участии розничных инвесторов в бизнес-сегменте, допускают в «Эксперт РА»: физлица меньше институционалов ориентируются на строгие критерии по поиску справедливых уровней спредов к ОФЗ и фиксируют приемлемую для себя доходность. Также этому способствуют слабые биржевые обороты по корпоративным бумагам с фиксированным купоном – они пользуются меньшим спросом в условиях «повышенной неопределенности» денежно-кредитных условий, пишут аналитики агентства.
Корпораты идут за ОФЗ
Доходности корпоративных бумаг растут вслед за государственными. По итогам марта доходности ОФЗ, несмотря на неизменность ключевой ставки (с декабря составляет 16%), достигли максимальных значений с весны 2022 г. – 12,91–15,12% годовых, говорится в обзоре «Эксперт РА». Доходности облигаций со сроком обращения менее трех лет с начала года выросли на 82–137 б. п., пяти- и 10-летних – на 100–140 б. п., больше 10 лет – на 164–188 б. п.
На такую динамику повлияло сохранение повышенных проинфляционных рисков и, как следствие, изменение Банком России ожиданий по среднему уровню ключевой ставки на этот год, полагают в агентстве: в феврале ЦБ повысил прогноз до 13,5–15,51% годовых с 12,5–14,5% в октябре 2023 г.
Доходности ОФЗ в январе – марте росли также на фоне охлаждения спроса на первичном рынке госдолга, пишут авторы обзора. Соотношение спроса к сумме размещаемых бумаг (коэффициент Bid/Cover) сократилось с 2,2х за I квартал 2023 г. до 1,6х в январе – марте этого года. Это говорит о снижении у институциональных инвесторов интереса к гособлигациям и повышенном давлении на Минфин относительно предоставления премии по доходностям ко вторичному рынку для исполнения планов по заимствованиям, полагают в агентстве. По итогам I квартала 2024 г. Минфин разместил ОФЗ на 764 млрд руб. при плане в 800 млрд руб.
Корпоративные эмитенты в I квартале разместили на первичном рынке около 900 млрд руб., это на 43% меньше, чем год назад, следует из расчетов «Эксперт РА». Наиболее остро спад наблюдался среди эмитентов наивысших рейтинговых категорий: они в январе – марте сократили участие на первичном рынке на 48% год к году примерно до 700 млрд руб. В условиях высоких ставок в экономике компании легче меняют аппетиты в пользу банковских кредитов, более выгодных с точки зрения баланса между сроком и стоимостью фондирования, замечают аналитики агентства, это удается крупным заемщикам за счет высокой диверсификации источников фондирования и большого объема невыбранных кредитных линий.
Неаномальное явление
Доля частных инвесторов в корпоративном сегменте облигаций составляет 4% на конец 2023 г., сообщал ЦБ. Это не слишком много, замечает руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин, но если смотреть на рынок в разрезе кредитных рейтингов, то доля физлиц в бумагах эмитентов с более низкими рейтингами выше и там они вполне могут определять динамику котировок.
Само по себе сужение спредов во время повышения доходностей ОФЗ не является аномалией, так как корпоративные бумаги и раньше реагировали на изменение базовых процентных ставок с лагом, говорит старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Это связано как с ограниченной ликвидностью корпоративного сегмента, так и с ростом доли физлиц на нем, которые часто ориентируются на абсолютный уровень доходности при покупке и реже ребалансируют портфель, чем профучастники, замечает он.
На 0,26% снизился в среду индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 17 апреля, снизился на 0,26% до 3454,07 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,1% до 1154,28 пункта.
Курс доллара за это время уменьшился на 0,16% (15 коп.) до 94,27 руб./$, курс евро вырос на 0,15% (15 коп.) до 100,39 руб./евро, а курс юаня практически не изменился, составив 12,98 руб./юань.
Лидерами роста в среду стали бумаги АФК «Система» (+4,01%), «Самолета» (+2,28%), Ozon (+1,35%), «Газпрома» (+0,6%) и UC Rusal (+0,56%). В аутсайдерах оказались бумаги «Селигдара» (-4%), ПИК (-2,38%), Globaltrans (-1,96%), МКБ (-1,82%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,73%).
Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 2,3% до $87,9/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,3% до $83,39/барр.
Попытки рубля укрепиться, спад нефтяных котировок и признаки локальной перекупленности пока не позволяют индексу Мосбиржи подобраться к следующей круглой отметке – 3500 пунктов, рассказывает инвестиционный стратег брокера БКС Александр Бахтин. Его прогноз по бенчмарку на 18 апреля – 3400–3500 пунктов, а по курсу рубля к доллару до конца недели – 93–95 руб./$.
Сейчас нацвалюта уже может нащупывать локальную поддержку от налогового периода, так как некоторые компании готовятся к фискальным платежам заранее, продавая дополнительные объемы валюты на рынке, замечает Бахтин. В целом же конъюнктура для рубля сложная – глобальный доллар держится у максимумов года, интервенции Банка России сокращены до символических уровней, а бюджетные расходы остаются высокими, констатировал он. Тем не менее на стороне рубля по-прежнему жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и действие нормативов обязательной репатриации и продажи экспортной выручки, резюмировал стратег.
Внешние настроения несколько улучшились, заметил Бахтин: китайские индексы отскочили после резкого снижения днем ранее, Euro Stoxx 50 двигался в умеренном плюсе.
В четверг в Брюсселе продолжится саммит лидеров ЕС, ММК опубликует операционные результаты за I квартал, а совет директоров ТМК обсудит тему дивидендов за прошлый год.
Зачастую по надежным корпоративным бумагам нет активных торгов, потому что большая их часть находится в портфелях банков, которые удерживают их до погашения, объясняет портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Алексей Корнев. Отсутствие ликвидности не позволяет говорить о том, что наблюдаемые спреды являются фактическими, полагает он и советует ориентироваться на новые размещения.
Влияние притока капитала со стороны розничных инвесторов на спреды определенно присутствует, считает аналитик инвесткомпании «Финам» Никита Бороданов, но называет основной причиной сужения спредов повышенный спрос на фиксацию высоких уровней доходности бумаг как у розничных, так и у институциональных инвесторов.
Важным фактором является и дефицит предложения бумаг с фиксированной доходностью, предполагает гендиректор УК «Ингосстрах-инвестиции» Роман Семенихин: на рынке сейчас превалируют размещения бумаг с плавающей ставкой, поскольку эмитенты ожидают окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
В дальнейшем спреды будут постепенно расширяться либо за счет роста доходностей корпоративных бумаг, либо за счет снижения доходностей ОФЗ, предполагает Рапохин. Спреды должны приближаться к историческим значениям, но так можно было говорить с осени прошлого года, а спреды с тех пор сохраняются на низких значениях, замечает главный аналитик инвесткомпании «Иволга капитал» Марк Савиченко. Негативная динамика по спредам может продлиться вплоть до III квартала, допускает Бороданов, их нормализации он ожидает ближе к концу года за счет снижения ставок на рынке и волатильности.