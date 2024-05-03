Первые инвесторы получили деньги Euroclear со счета С

Росбанк и дочерняя управляющая компания (УК) «Газпрома» и ВЭБ.РФ «Лидер», ранее одержавшие победы над Euroclear в Арбитражном суде Москвы, смогли взыскать средства со счета типа С бельгийского депозитария. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процессов. Директор по правовым вопросам Росбанка Александр Кудрявцев подтвердил, что банку удалось взыскать собственные средства по исполнительному листу со спецсчета Euroclear. Представитель «Лидера» не ответил на запрос «Ведомостей».