Первые инвесторы получили деньги Euroclear со счета С

Первые инвесторы получили деньги Euroclear со счета СВсего это удастся не более чем четырем институционалам и одному физлицу
Росбанк и дочерняя управляющая компания (УК) «Газпрома» и ВЭБ.РФ «Лидер», ранее одержавшие победы над Euroclear в Арбитражном суде Москвы, смогли взыскать средства со счета типа С бельгийского депозитария. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процессов. Директор по правовым вопросам Росбанка Александр Кудрявцев подтвердил, что банку удалось взыскать собственные средства по исполнительному листу со спецсчета Euroclear. Представитель «Лидера» не ответил на запрос «Ведомостей».
В процессе возбуждения исполнительного производства для принудительного исполнения решения суда по иску к Euroclear находится «МТС банк», сообщил его представитель.
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