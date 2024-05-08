Когда бумаги «Лукойла» восстановятся после падения

Бумаги «Лукойла» 7 мая в ходе торгов на Московской бирже теряли больше 5% на фоне дивидендного гэпа – 6 мая был последний день для покупки бумаг под получение выплат. Стоимость акций падала до 7574 руб. К концу основных торгов акции нефтедобытчика отыграли почти половину гэпа и скорректировались до 7742 руб. В итоге падение составило около 3%.