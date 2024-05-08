Когда бумаги «Лукойла» восстановятся после падения

Когда бумаги «Лукойла» восстановятся после паденияАкции нефтяной компании за день закрыли почти половину дивидендного гэпа
Бумаги «Лукойла» 7 мая в ходе торгов на Московской бирже теряли больше 5% на фоне дивидендного гэпа – 6 мая был последний день для покупки бумаг под получение выплат. Стоимость акций падала до 7574 руб. К концу основных торгов акции нефтедобытчика отыграли почти половину гэпа и скорректировались до 7742 руб. В итоге падение составило около 3%.
26 апреля акционеры «Лукойла» на годовом собрании утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 г. в размере 498 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность на закрытие торговой сессии 6 мая составила больше 6%. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за девять месяцев 2023 г. (447 руб.) размер итоговых выплат за 2023 г. составил 945 руб.
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