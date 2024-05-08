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Когда бумаги «Лукойла» восстановятся после падения

Акции нефтяной компании за день закрыли почти половину дивидендного гэпа
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Бумаги «Лукойла» 7 мая в ходе торгов на Московской бирже теряли больше 5% на фоне дивидендного гэпа – 6 мая был последний день для покупки бумаг под получение выплат. Стоимость акций падала до 7574 руб. К концу основных торгов акции нефтедобытчика отыграли почти половину гэпа и скорректировались до 7742 руб. В итоге падение составило около 3%.

26 апреля акционеры «Лукойла» на годовом собрании утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 г. в размере 498 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность на закрытие торговой сессии 6 мая составила больше 6%. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за девять месяцев 2023 г. (447 руб.) размер итоговых выплат за 2023 г. составил 945 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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