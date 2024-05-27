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Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» планирует летом провести IPO

Эксперты называют компанию лидером по темпам роста онлайн-торговли в сегменте DIY
Михаил Кузнецов
Ведомости

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Московской бирже в ближайшие несколько месяцев. Компания собирается привлечь 15–20 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к сделке. Представитель «Всеинструменты.ру» ответил, что компания «постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок».

«Всеинструменты.ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY (do it yourself, «сделай сам»), следует из данных аналитического агентства Infoline. Крупнейшим игроком в сегменте является Leroy Merlin, доля которой в общем объеме продаж в 2023 г. уменьшилась год к году с 10,67 до 9,97%, выручка составила 566,8 млрд руб. без НДС. «Всеинструменты.ру» – на 2-м месте. Доля компании за прошлый год выросла с 1,71 до 2,3%. Выручка составила 132,8 млрд руб. На 3-м месте – «Петрович» с показателем в 128,8 млрд руб. Его доля немного снизилась за год – с 2,39 до 2,27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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