Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» планирует летом провести IPO

«Всеинструменты.ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY (do it yourself, «сделай сам»), следует из данных аналитического агентства Infoline. Крупнейшим игроком в сегменте является Leroy Merlin, доля которой в общем объеме продаж в 2023 г. уменьшилась год к году с 10,67 до 9,97%, выручка составила 566,8 млрд руб. без НДС. «Всеинструменты.ру» – на 2-м месте. Доля компании за прошлый год выросла с 1,71 до 2,3%. Выручка составила 132,8 млрд руб. На 3-м месте – «Петрович» с показателем в 128,8 млрд руб. Его доля немного снизилась за год – с 2,39 до 2,27%.