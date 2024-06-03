Корпорации занимают квазидоллары на долговом рынке

Корпорации занимают квазидоллары на долговом рынкеЧетыре компании объявили о выпуске привязанных к американской валюте бондов
В условиях высоких ставок по рублевым финансовым инструментам российские корпорации все активнее прибегают к квазивалютным. Начиная с середины мая «Новатэк» уже выпустил, а UC Rusal, «Полюс» и «Фосагро» объявили, что разместят облигации, номинированные в долларах, но с расчетами в рублях по курсу Банка России.
Свой пятилетний выпуск облигаций на $750 млн «Новатэк» разместил 22 мая. Объем предложения бумаг был сильно увеличен по сравнению с тем, который компания планировала изначально, – «не менее $200 млн». Купон по выпуску квартальный со ставкой 6,25%. Бумаги газовой компании не замещающие и в этом смысле стали первым локальным выпуском облигаций с привязкой к недружественной валюте с 2021 г.
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