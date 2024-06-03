Корпорации занимают квазидоллары на долговом рынке

Свой пятилетний выпуск облигаций на $750 млн «Новатэк» разместил 22 мая. Объем предложения бумаг был сильно увеличен по сравнению с тем, который компания планировала изначально, – «не менее $200 млн». Купон по выпуску квартальный со ставкой 6,25%. Бумаги газовой компании не замещающие и в этом смысле стали первым локальным выпуском облигаций с привязкой к недружественной валюте с 2021 г.