Что такое депозитарии

У профессиональных участников рынка ценных бумаг есть возможность выбирать депозитарий, а у розничных инвесторов нет, поскольку они работают с тем депозитарием, с которым работает брокер, рассказывает руководитель департамента «Интернет-брокер» БКС Игорь Пимонов. Но когда клиент меняет брокерскую компанию, то его активы переводятся в депозитарий другого профучастника, поэтому условно можно говорить, что инвестор может выбирать депозитарий, замечает старший инвестиционный консультант «Финама» Марат Райхель. Впрочем, после внедрения системы быстрых переводов ценных бумаг, которую разработал НРД (планируется до конца 2024 г.), перевод активов будет точно и просто происходить в электронном виде, добавляет Пимонов.