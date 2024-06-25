Что такое депозитарии

Что такое депозитарииОни хранят ценные бумаги, производят расчеты и выплачивают доходы по ним
Депозитарий – это профессиональный участник фондового рынка, который осуществляет учет прав на ценные бумаги. Также учет иногда называют хранением бумаг. Для этого депозитарий открывает своим клиентам (депонентам) счета депо – на них учитываются все принадлежащие депоненту бумаги, выпущенные разными эмитентами.
Задачи депозитария
Чтобы зачислить бумагу на счет депо депонента, депозитарий должен иметь ее на счете номинального держателя, открытом в другом депозитарии или в реестре владельцев бумаг той или иной компании. Реестр ведет регистратор по договору с эмитентом.
В реестре содержится информация о лицах, которым открыты в нем лицевые счета. На лицевом счете номинального держателя учитываются бумаги, выпущенные одним эмитентом. Он открывается в реестре депозитарию, который также учитывает права на бумаги. Число бумаг на счетах депо депонентов всегда должно быть равно количеству бумаг на счетах номинального держателя – это равенство ежедневно проверяется в процессе сверки.
Регистратор при этом не знает, кто является владельцем бумаг, поскольку он видит только их общее количество на счете номинального держателя. Но в случаях, предусмотренных федеральными законами, регистратор обязан составить список владельцев бумаг. В таком случае он будет запрашивать всех номинальных держателей и доверительных управляющих о предоставлении ему информации обо всех владельцах.
Передача прав на бумаги приобретателю осуществляется на основании распоряжения лица, их передающего, путем списания активов с его счета и зачисления на счет приобретателя. Если бумага переводится из реестра или другого депозитария, то депозитарий зачислит ее при получении от депонента поручения на зачисление и подтверждения от вышестоящего депозитария/регистратора о том, что актив зачислен на его счет номинального держателя. Аналогичная процедура проводится при списании.
Среди услуг, предлагаемых депозитариями, помимо хранения (цена варьируется от компании к компании), проведения расчетов и выплаты доходов, есть также перевод бумаг, стоимость которого зависит от того, будет перевод внутри одного депозитария или между разными.
Виды депозитариев
Депозитарии бывают расчетные, специализированные, центральные. Расчетный производит расчеты по операциям купли/продажи бумаг на бирже, выплате доходов по бумагам. Специализированный депозитарий учитывает имущество паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.
Центральному депозитарию законодательство о ценных бумагах отводит особое место среди учетных институтов. Национальный расчетный депозитарий (НРД; входит в группу Мосбиржи) – единственный в России центральный депозитарий. НРД является определяющим звеном издержек всей учетной инфраструктуры и концентрирует в себе кастодиальный риск (доверительное хранение бумаг по поручению клиента).
НРД оказывает услуги исключительно профессиональным участникам рынка: его клиенты – юридические лица (резиденты и нерезиденты), банки, брокеры и финансовые компании, иностранные номинальные держатели.
Лицевой счет НРД как центрального депозитария открывается в реестре владельцев бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, – в реестре владельцев инвестиционных паев или реестре владельцев ипотечных сертификатов участия. Лицевые счета иных номинальных держателей в указанных реестрах открываться не могут.
На основании документов, предоставляемых НРД как центральным депозитарием иным учетным институтам, последние проводят предусмотренную законодательством ежедневную сверку количества бумаг в их учете числу бумаг, учитываемых НРД, что позволяет регулярно отслеживать соблюдение баланса (стабильность работы) и учитывать возможные риски в работе учетной системы.
Как выбрать депозитарий
У профессиональных участников рынка ценных бумаг есть возможность выбирать депозитарий, а у розничных инвесторов нет, поскольку они работают с тем депозитарием, с которым работает брокер, рассказывает руководитель департамента «Интернет-брокер» БКС Игорь Пимонов. Но когда клиент меняет брокерскую компанию, то его активы переводятся в депозитарий другого профучастника, поэтому условно можно говорить, что инвестор может выбирать депозитарий, замечает старший инвестиционный консультант «Финама» Марат Райхель. Впрочем, после внедрения системы быстрых переводов ценных бумаг, которую разработал НРД (планируется до конца 2024 г.), перевод активов будет точно и просто происходить в электронном виде, добавляет Пимонов.
При движении бумаг депозитарий предоставляет клиенту информацию о месте их хранения, но клиент может запросить ее и без перевода бумаг, говорит Райхель. Центральным депозитарием по всем российским бумагам, которые торгуются на Мосбирже, является НРД.