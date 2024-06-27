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Эксперты оценили введение регулирования локапа после IPO

Законодательные ограничения могут снизить темпы выхода компаний на биржу, но повысят доверие инвесторов
Любовь Михедова
Алексей Орлов / Ведомости

Ассоциация розничных инвесторов предложила изменить правила локапа – периода, который наступает после первичного публичного размещения акций (IPO). В рамках этого периода, как правило, основные акционеры, которые предоставили свои бумаги для продажи в ходе сделки, не могут продавать принадлежащие им активы. Исполнительный директор ассоциации Илья Херсонцев в ходе Петербургского международного юридического форума – 2024 предложил разделить локап на «мягкий» и «жесткий».

При мягком локапе основные акционеры должны раскрыть планы по продаже бумаг нового эмитента в ближайшие шесть месяцев. По мнению директора ассоциации, при таком сценарии нужно «на берегу» предупреждать рынок о том, какой процент акций может быть продан, а по окончании периода локапа – сообщать о фактической доле реализации бумаг. Мягкий локап в моменте не дает никаких гарантий, но накапливает практику, которая показывает, что происходит после размещения на самом деле, подчеркнул Херсонцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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