Эксперты оценили введение регулирования локапа после IPO

Эксперты оценили введение регулирования локапа после IPOЗаконодательные ограничения могут снизить темпы выхода компаний на биржу, но повысят доверие инвесторов
Ассоциация розничных инвесторов предложила изменить правила локапа – периода, который наступает после первичного публичного размещения акций (IPO). В рамках этого периода, как правило, основные акционеры, которые предоставили свои бумаги для продажи в ходе сделки, не могут продавать принадлежащие им активы. Исполнительный директор ассоциации Илья Херсонцев в ходе Петербургского международного юридического форума – 2024 предложил разделить локап на «мягкий» и «жесткий».
При мягком локапе основные акционеры должны раскрыть планы по продаже бумаг нового эмитента в ближайшие шесть месяцев. По мнению директора ассоциации, при таком сценарии нужно «на берегу» предупреждать рынок о том, какой процент акций может быть продан, а по окончании периода локапа – сообщать о фактической доле реализации бумаг. Мягкий локап в моменте не дает никаких гарантий, но накапливает практику, которая показывает, что происходит после размещения на самом деле, подчеркнул Херсонцев.