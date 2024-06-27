Эксперты оценили введение регулирования локапа после IPO

При мягком локапе основные акционеры должны раскрыть планы по продаже бумаг нового эмитента в ближайшие шесть месяцев. По мнению директора ассоциации, при таком сценарии нужно «на берегу» предупреждать рынок о том, какой процент акций может быть продан, а по окончании периода локапа – сообщать о фактической доле реализации бумаг. Мягкий локап в моменте не дает никаких гарантий, но накапливает практику, которая показывает, что происходит после размещения на самом деле, подчеркнул Херсонцев.