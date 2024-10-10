Рассматривающая IPO ГК «Монополия» продлила сбор заявок на дебютные бонды

На 1,42% снизился в среду индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 9 октября, уменьшился на 1,42% до 2748,81 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 2,27% до 893,19 пункта.

Лидерами роста в среду стали бумаги «ТКС холдинга» (+1,15%), «Аэрофлота» (+0,54%), VK (+0,54%), «Алросы» (+0,39%) и Globaltrans (+0,31%). В аутсайдерах оказались бумаги UC Rusal (-3,13%), Ozon (-3,01%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,83%), бумаги «Норникеля» (-2,73%) и «Северстали» (-2,5%).

Курс юаня на Московской бирже за это время увеличился на 0,21% (2 коп.) до 13,67 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 96,9 руб. (+84 коп.) на основе данных банков на внебиржевом рынке. Официальный курс евро составил 106,4 руб. (+72 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 0,9% до $76,76/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,3% до $73,3/барр.

Индекс Мосбиржи в середине недели продолжал торговаться в минусе и сместился к середине диапазона 2700–2800 пунктов, констатирует эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Он предполагает, что до конца месяца российский рынок акций будет преимущественно находиться в боковике в ожидании заседания Центробанка по ключевой ставке 25 октября. Дальнейшее вероятное ужесточение денежно-кредитных условий будет еще больше давить на рискованные активы, рассуждает эксперт. Прогноз БКС по бенчмарку на 10 октября – 2725–2825 пунктов.

Курс юаня до конца недели будет находиться в диапазоне 13,3–13,9 руб., а курс доллара США – 93,5–97,5, ожидает Шепелев. Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов по причине одновременного спада объемов экспорта нефти и ее стоимости, замечает он, а импортеры, напротив, наращивают спрос на валюту. Такое смещение внешнеторгового баланса вместе с расширением бюджетного дефицита не позволяет ожидать кардинального разворота тренда, констатирует эксперт.