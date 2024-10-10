Рассматривающая IPO ГК «Монополия» продлила сбор заявок на дебютные бонды

Рассматривающая IPO ГК «Монополия» продлила сбор заявок на дебютные бондыВ условиях высокой ставки эксперты считают флоатеры грузового «убера» привлекательными
Группа компаний «Монополия» (холдинговое юрлицо АО «Монополия») продлила с 14 октября до 25 ноября сбор заявок от инвесторов на дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд руб. В первом раунде сбора заявок (8 октября) компания привлекла 280 млн руб. Для квалифицированных инвесторов доступны трехлетние флоатеры с ежемесячными выплатами. Предварительный ориентир по купону находится на уровне не выше 22,75% – ключевая ставка 19 п. п. плюс 3,75 п. п. Размещение бондов запланировано на 11 октября во втором котировальном списке. Организаторами выступают Газпромбанк и БКС КИБ.
Еще до начала открытия книги компания снизила ориентир по объему привлекаемых средств, который был установлен на уровне 3 млрд руб. За последние недели менеджмент оценил другие финансовые инструменты по привлечению средств и в результате принял решение снизить ориентир по бондам, объяснил «Ведомостям» основатель и председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев. По его словам, у компании нет задачи любой ценой разместить как можно больше облигаций. Гораздо важнее привлечь диверсифицированный пул инвесторов и обратить их внимание на этот бизнес и сектор в целом, добавил топ-менеджер.
Первый шаг кандидата
Главный актив ГК «Монополия» – это логистическая платформа. Ее функционал позволяет перевозчикам найти груз для транспортировки, а водителям-предпринимателям получить во владение транспортные средства через механизм лизинга. К платформе подключено более 3500 грузовладельцев (из них 1500 активных), 8000 перевозчиков (из них 5000 активных) и более 80 000 транспортных средств. На 30 июня 2024 г. LTM (за последние 12 месяцев) через платформу было выполнено более 427 000 заявок. Компания, штаб-квартира которой находится в Санкт-Петербурге, была основана в 2006 г.
Для транспортировки грузовладелец может воспользоваться тремя сервисами «Монополии». Первый – «Грузы»: в этом случае заказ выполняет сторонний грузоперевозчик (оплачивает грузовладелец). Второй – «Бизнес», когда сторонний водитель арендует транспорт из парка «Монополии». Третий сервис – «Тракинг»: груз перевозит водитель на транспорте из парка компании. Еще через мобильное приложение исполнитель может воспользоваться услугой «Монополия. Мультисервис», которая включает в себя топливный процессинг (обслуживание на АЗС), придорожные сервисы и программу лояльности. На платформе также работают юридический и финансовый сервисы (ускорение оплат, факторинг и кредитные продукты). В 2024 г. ГК «Монополия» купила TMS-систему (система управления перевозками) «Умная логистика», работающую по SaaS-модели (облачное ПО по подписке). Клиент может прийти как за одним, так и за цепочкой сервисов.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», ранее группой владела кипрская частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Глазифер лимитед». В конце 2023 – начале 2024 г. компания провела реструктуризацию владения и теперь в ее структуре нет иностранных акционеров, уточнил Дмитриев. По его словам, основные акционеры «Монополии» – ее сооснователи в лице его самого и Екатерины Михайловой (по 24,99% у каждого), которые вовлечены в работу компании и занимаются операционным управлением. Еще 34,5% у АО «Сталкер».
Выпуск облигаций – это логичный шаг по поступательному выходу в зону публичности, отметил Дмитриев. Если конъюнктура и другие многочисленные факторы будут благоприятными и совпадут с корпоративными потребностями, то в компании рассмотрят IPO в 2025 г., уточнил топ-менеджер. Стоит отметить, что он допускал такую возможность и ранее – еще летом, в кулуарах ПМЭФа. По его словам, технически компания к этому давно готова. Она порядка 10 лет отчитывается по МСФО с привлечением внешнего аудитора, а также уделяет внимание развитию корпоративного управления: в совете директоров есть комитеты по аудиту и управлению рисками.
Облигации позволят ГК «Монополия» рефинансировать кредиты и займы, которые были взяты на покупку грузовиков, сказал Дмитриев. Компания на конец первого полугодия обладает собственным флотом численностью 1800 машин. На сегодняшний день часть техники выкуплена, но часть находится в лизинге и в залоге по кредитам, объяснил Дмитриев.
Планы по снижению
Выручка ГК «Монополия» за 2023 г. по МСФО выросла на 71% год к году – до 52,4 млрд руб. EBITDA за этот период увеличилась на 11,5% до 3,9 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 6,7% (+2,5 п. п.). Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. по сравнению с убытком 343 млн руб. годом ранее.
Выручка ГК «Монополия» за первое полугодие 2024 г. по МСФО увеличилась год к году на 42% до 29,6 млрд руб. EBITDA увеличилась на 39% до 1,3 млрд руб., показав рентабельность на уровне 6,3%. Убыток компании составил 1,31 млрд руб. против чистой прибыли в 3,59 млрд руб. годом ранее.
Компания продолжала активно инвестировать в развитие платформы и масштабирование бизнеса, что оказало влияние на образование чистого убытка, объяснил «Ведомостям» Дмитриев. Также, по его словам, расходы возросли в связи с расширением штата, наложившимся на обострение конкурентной ситуации на рынке труда. Еще одна причина убытка – выплаты по финансовым обязательствам в результате роста ключевой ставки. Также важно учитывать, что транспортный бизнес подвержен сезонности, добавил Дмитриев.
В 2023 г. также в расчете чистой прибыли были учтены финансовые показатели Globaltruck, продолжил Дмитриев. «Монополия» купила в апреле 75,08% в компании за 3,6 млрд руб. «При иных сценариях могли бы выкупить и больший пакет, но еще с момента IPO Globaltruck среди акционеров есть инвестиционные фонды-нерезиденты из недружественных стран», – посетовал топ-менеджер. В условиях текущих ограничений на российскую финансовую инфраструктуру выкупить их не представляется возможным, поэтому сейчас задачи наращивать пакет и стремиться к делистингу компании нет, сказал он.
Чистый долг ГК «Монополия» за первые шесть месяцев вырос на 11,1% до 15 млрд руб. Долговая нагрузка компании (чистый долг/EBITDA) составила 3,9х и за шесть месяцев не изменилась. Однако компания акцентирует внимание на том, что рыночная стоимость техники (более 20 млрд руб.) превышает сумму долга. Топ-менеджмент также уже не раз заявлял, что планирует снизить процентные расходы и, как следствие, долговую нагрузку к концу года за счет постепенной продажи частным водителям той части парка, которая находится у них в лизинге через сервис «Монополия бизнес». Сейчас в лизинге у водителей через этот сервис находится уже более 800 транспортных средств.
Крупнотоннажный Uber
Российский рынок крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок по итогам 2023 г. составил 4,6 трлн руб., говорят данные Kept. В 2028 г. рост ожидается до 6,9 трлн руб. Такой прогноз подразумевает CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) 2024–2028 гг. на уровне 7,5%. Для сравнения показатель 2022–2024 гг. составил 24,2%.
В течение последних 10 лет регулярно на российском рынке появляются цифровые сервисы, которые направлены на уберизацию (замена посредников цифровыми платформами. – «Ведомости») грузовой логистики, говорит директор практики «Управление цепями поставок» компании «Рексофт консалтинг» Валерий Решетников. Попытки создать удобный цифровой сервис, по его словам, есть у таких компаний, как Roolz, «Умная логистика», Worketa и «Монополия». Можно назвать и такие онлайн-сервисы, как LogistPro или Agora Freight, которые работают на этом рынке, но при этом сами не являются перевозчиками, говорит эксперт. По его словам, на рынке пока нет крупных платформ, которые бы заняли его доминирующую долю.
Потенциал рынка цифровизации логистики весьма серьезный, но в первую очередь он заключается в мультимодальном принципе работы онлайн-платформ, а не только в каком-то одном типе перевозок, как в случае с «Монополией», говорит Решетников. На его взгляд, для успешности uber-платформ важна равноудаленность оператора сервиса как от поставщиков, так и заказчиков перевозок.
«Монополия» – это очень серьезный игрок на рынке цифровой экспедиции грузов, говорит директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова: компания создала крупную цифровую платформу, объединяющую все сервисы для организации перевозки. На данный момент это один из лидирующих проектов в сфере цифровой логистики, уверена эксперт. Более того, компания присоединилась к работе в Госинформсистеме электронные перевозочные документы и к сотрудничеству в рамках разрабатываемой по поручению правительства национальной транспортно-логистической платформы «Гослог», отмечает Давыдова. По ее мнению, спрос на цифровые сервисы в грузоперевозках в ближайшие несколько лет будет расти в геометрической прогрессии.
На 1,42% снизился в среду индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 9 октября, уменьшился на 1,42% до 2748,81 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 2,27% до 893,19 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги «ТКС холдинга» (+1,15%), «Аэрофлота» (+0,54%), VK (+0,54%), «Алросы» (+0,39%) и Globaltrans (+0,31%). В аутсайдерах оказались бумаги UC Rusal (-3,13%), Ozon (-3,01%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,83%), бумаги «Норникеля» (-2,73%) и «Северстали» (-2,5%).
Курс юаня на Московской бирже за это время увеличился на 0,21% (2 коп.) до 13,67 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 96,9 руб. (+84 коп.) на основе данных банков на внебиржевом рынке. Официальный курс евро составил 106,4 руб. (+72 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 0,9% до $76,76/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,3% до $73,3/барр.
Индекс Мосбиржи в середине недели продолжал торговаться в минусе и сместился к середине диапазона 2700–2800 пунктов, констатирует эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Он предполагает, что до конца месяца российский рынок акций будет преимущественно находиться в боковике в ожидании заседания Центробанка по ключевой ставке 25 октября. Дальнейшее вероятное ужесточение денежно-кредитных условий будет еще больше давить на рискованные активы, рассуждает эксперт. Прогноз БКС по бенчмарку на 10 октября – 2725–2825 пунктов.
Курс юаня до конца недели будет находиться в диапазоне 13,3–13,9 руб., а курс доллара США – 93,5–97,5, ожидает Шепелев. Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов по причине одновременного спада объемов экспорта нефти и ее стоимости, замечает он, а импортеры, напротив, наращивают спрос на валюту. Такое смещение внешнеторгового баланса вместе с расширением бюджетного дефицита не позволяет ожидать кардинального разворота тренда, констатирует эксперт.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Юнисервис капитал» Дмитрий Козин называет ГК «Монополия» «убером в сфере грузоперевозок». По его словам, бизнес-модель компании обладает широкими возможностями для масштабирования на растущем рынке. Что касается долговой нагрузки, то на уровне 4х эксперт считает ее высокой. В особенности для компании, у которой отсутствуют обязательства со сроком погашения более пяти лет. Это один из факторов, который, вероятнее всего, влияет на темпы масштабирования и рост оборачиваемости торговой дебиторской задолженности до 53 дней в 2024 г. против 37 дней годом ранее, предположил он.
Козин также отмечает отрицательный операционный поток, который формируется на протяжении всей деятельности компании. То есть эмитент фактически не зарабатывает ту EBITDA, которую видно в отчете о прибылях и убытках, рассуждает эксперт, так как из года в год компания предоставляет своим контрагентам отсрочки. При росте выручки объем этих отсрочек увеличивается и оборотного капитала требуется все больше, предполагает эксперт. Это нельзя отнести к негативным характеристикам бизнес-модели, но главное, чтобы в случае сокращения отсрочек не наблюдалось оттока контрагентов, предупреждает Козин.
Дебютный выпуск «Монополии» является достаточно привлекательным для инвестора, считает директор департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Роман Соколов. Он обращает внимание, что эмитент обладает достаточно высоким уровнем кредитного рейтинга (BBB+ от АКРА) и предлагает соответствующий уровень доходности по бумагам на размещении. Компания является достаточно крупной, занимает лидирующие позиции в сегменте цифровых услуг на рынке грузовых перевозок и обладает широкой географией присутствия, добавил эксперт. Негативными факторами, по его мнению, являются наличие убытка по МСФО отчетности за первое полугодие, снижение величины капитала и достаточно высокий уровень долговой нагрузки.
ГК «Монополия» представляет собой современный облик цифрового экспедитора, который страхует груз, несет за него ответственность и обеспечивает прослеживаемость, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. По ее словам, облигации отлично подходят для того, чтобы снизить риск инвестиционного портфеля и разнообразить его, а также повысить инвестиционную привлекательность компании. В нынешних условиях инвестору стоит присмотреться к выпуску «Монополии» сразу по нескольким причинам, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: интересный рынок, растущий эмитент, неплохой купон на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Флоатеры, на его взгляд, сейчас являются самым привлекательным инструментом для инвестиций по соотношению риск/доходность.