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Стоимость юаневой ликвидности опустилась до минимума с начала июня

Пока стабилизация временная, но успех может быть закреплен снижением кредитования в юанях
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость юаневой ликвидности на российском рынке резко снизилась. С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%. Это минимум с 11 июня, когда Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) еще не попали под санкции США. На этой неделе индикатор немного вырос, но остался на сравнительно низком уровне – 13 ноября он составил 4,7%. В октябре среднее значение RUSFAR CNY было 15,3%.

На денежном рынке банки, брокеры и компании размещают и привлекают деньги, его ключевой функцией является распределение ликвидности между участниками финансовой системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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