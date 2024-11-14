Стоимость юаневой ликвидности опустилась до минимума с начала июня

Стоимость юаневой ликвидности на российском рынке резко снизилась. С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%. Это минимум с 11 июня, когда Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) еще не попали под санкции США. На этой неделе индикатор немного вырос, но остался на сравнительно низком уровне – 13 ноября он составил 4,7%. В октябре среднее значение RUSFAR CNY было 15,3%.