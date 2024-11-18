Euroclear разрешил торговать белорусскими евробондами внутри своей инфраструктуры

Euroclear разрешил торговать белорусскими евробондами внутри своей инфраструктурыИнвесторы смогут совершать сделки с бумагами, которые Минск погасил в рублях вместо долларов
Бельгийский депозитарий Euroclear позволил инвесторам торговать суверенными еврооблигациями Белоруссии внутри своей инфраструктуры. С 18 ноября Euroclear «в порядке исключения» возобновляет внутренние расчеты по выпуску Belarus-2023 объемом $800 млн, который Минск в прошлом году погасил в местных рублях на счет в государственном Беларусбанке. Об этом говорится в сообщении депозитария, с которым ознакомились «Ведомости». Такой шаг Euroclear называет дополнительной мерой по защите целостности бумаг.
Но внутренние расчеты Euroclear готов производить лишь при соблюдении ряда условий. В частности, покупатель и продавец обязаны подтвердить осознание того, что эмитент – Белоруссия в лице минфина – не перевел в Euroclear суммы, соответствующие купонам и погашению облигаций, а в самой Белоруссии существуют местные ограничения на получение этих средств, неподконтрольные Euroclear.