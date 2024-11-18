Euroclear разрешил торговать белорусскими евробондами внутри своей инфраструктуры

Но внутренние расчеты Euroclear готов производить лишь при соблюдении ряда условий. В частности, покупатель и продавец обязаны подтвердить осознание того, что эмитент – Белоруссия в лице минфина – не перевел в Euroclear суммы, соответствующие купонам и погашению облигаций, а в самой Белоруссии существуют местные ограничения на получение этих средств, неподконтрольные Euroclear.