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Euroclear разрешил торговать белорусскими евробондами внутри своей инфраструктуры

Инвесторы смогут совершать сделки с бумагами, которые Минск погасил в рублях вместо долларов
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear позволил инвесторам торговать суверенными еврооблигациями Белоруссии внутри своей инфраструктуры. С 18 ноября Euroclear «в порядке исключения» возобновляет внутренние расчеты по выпуску Belarus-2023 объемом $800 млн, который Минск в прошлом году погасил в местных рублях на счет в государственном Беларусбанке. Об этом говорится в сообщении депозитария, с которым ознакомились «Ведомости». Такой шаг Euroclear называет дополнительной мерой по защите целостности бумаг.

Но внутренние расчеты Euroclear готов производить лишь при соблюдении ряда условий. В частности, покупатель и продавец обязаны подтвердить осознание того, что эмитент – Белоруссия в лице минфина – не перевел в Euroclear суммы, соответствующие купонам и погашению облигаций, а в самой Белоруссии существуют местные ограничения на получение этих средств, неподконтрольные Euroclear.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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