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Сбербанк пообещал сохранить высокую эффективность бизнеса в 2025 году

Он намерен удержать маржу, платить дивиденды и продолжить цифровую трансформацию
Мария Викулова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк обнародовал прогнозы на 2025 г. в ходе дня инвестора 6 декабря. Как следует из материалов финансовой структуры, ключевыми вызовами для выполнения бизнес-планов останутся жесткая денежно-кредитная политика, регуляторное давление и влияние санкций. В таких условиях банк намерен удерживать маржу, высокую рентабельность капитала и продолжать внедрять генеративный искусственный интеллект (ИИ).

Председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что никогда еще банку «так тяжело не давался бизнес-план». «Два года было потрачено на то, чтобы нас научить работать в условиях отсутствия кислорода. Вот сейчас нам хватает кислорода только для того, чтобы пережить этот период времени на самом деле», – сказал он в ходе конференц-звонка с аналитиками. В этой ситуации, по словам топ-менеджера, банк не ждет «никаких подвигов в части кредитования или повышенной доходности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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