Сбербанк пообещал сохранить высокую эффективность бизнеса в 2025 году

Председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что никогда еще банку «так тяжело не давался бизнес-план». «Два года было потрачено на то, чтобы нас научить работать в условиях отсутствия кислорода. Вот сейчас нам хватает кислорода только для того, чтобы пережить этот период времени на самом деле», – сказал он в ходе конференц-звонка с аналитиками. В этой ситуации, по словам топ-менеджера, банк не ждет «никаких подвигов в части кредитования или повышенной доходности».