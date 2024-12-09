Сбербанк пообещал сохранить высокую эффективность бизнеса в 2025 году

Сбербанк пообещал сохранить высокую эффективность бизнеса в 2025 годуОн намерен удержать маржу, платить дивиденды и продолжить цифровую трансформацию
Сбербанк обнародовал прогнозы на 2025 г. в ходе дня инвестора 6 декабря. Как следует из материалов финансовой структуры, ключевыми вызовами для выполнения бизнес-планов останутся жесткая денежно-кредитная политика, регуляторное давление и влияние санкций. В таких условиях банк намерен удерживать маржу, высокую рентабельность капитала и продолжать внедрять генеративный искусственный интеллект (ИИ).
Председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что никогда еще банку «так тяжело не давался бизнес-план». «Два года было потрачено на то, чтобы нас научить работать в условиях отсутствия кислорода. Вот сейчас нам хватает кислорода только для того, чтобы пережить этот период времени на самом деле», – сказал он в ходе конференц-звонка с аналитиками. В этой ситуации, по словам топ-менеджера, банк не ждет «никаких подвигов в части кредитования или повышенной доходности».