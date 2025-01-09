Эксперты предложили обязать эмитентов облигаций получать рейтинг эмиссии

Cbonds оценивает общее число эмитентов корпоративных облигаций в России в 605 на конец 2024 г. По оценке сервиса, к декабрю 2024 г. рынок корпоративных облигаций России вырос на 30% по сравнению со значением на начало года – почти до 31,05 трлн руб. По оценке «Эйлера», 368 эмитентов на отечественном долговом рынке имеют кредитные рейтинги в местных агентствах. Из них в категории BBB+ и выше (от умеренного уровня надежности) покрытие выпусков рейтингами эмиссии составляет 51,6% и лишь 14,2% – для категории ниже BBB+.