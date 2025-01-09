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Эксперты предложили обязать эмитентов облигаций получать рейтинг эмиссии

Он дает инвестору более полное представление о рисках конкретного выпуска
Артем Кульша
Freepik
Freepik

Лишь 45% выпусков облигаций рейтингуемых эмитентов на российском долговом рынке одновременно имеют и кредитные рейтинги эмиссии, подсчитали эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Екатерина Уракова и Станислав Боженко в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Основной вклад в эту статистику вносят выпуски крупных эмитентов, в то время как в сегменте высокодоходных, но высокорисковых облигаций покрытие рейтингами эмиссии не превышает 20%, пишут эксперты.

Cbonds оценивает общее число эмитентов корпоративных облигаций в России в 605 на конец 2024 г. По оценке сервиса, к декабрю 2024 г. рынок корпоративных облигаций России вырос на 30% по сравнению со значением на начало года – почти до 31,05 трлн руб. По оценке «Эйлера», 368 эмитентов на отечественном долговом рынке имеют кредитные рейтинги в местных агентствах. Из них в категории BBB+ и выше (от умеренного уровня надежности) покрытие выпусков рейтингами эмиссии составляет 51,6% и лишь 14,2% – для категории ниже BBB+.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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