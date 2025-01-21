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/ Инвестиции

Банк России представил план по повышению прозрачности рынка IPO

Среди его пунктов – расширение круга доступной инвестору информации и усиление роли организаторов
Софья Ермакова
Максим Стулов и Алексей Орлов / Ведомости
Максим Стулов и Алексей Орлов / Ведомости

В последние два года российский рынок акционерного капитала восстанавливался за счет внутренних ресурсов – силами не только институциональных инвесторов, но и розничных, чья активность кратно росла от года к году. Но интересы физлиц учитывались не в полной мере: на рынке наметилась информационная асимметрия, препятствующая росту доверия к институту первичных публичных размещений (IPO) , пишет Банк России в новом докладе для общественных консультаций. Чтобы повысить прозрачность и качество сделок, ЦБ предлагает скорректировать действующее регулирование – например, обязать компании раскрывать больше чувствительной для инвесторов информации в доступном формате и повысить ответственность организаторов размещения.

Российский рынок IPO активно растет: в 2023 г. состоялось восемь сделок, а в 2024 г. – почти вдвое больше (15). Параллельно увеличивается и объем вложений розничных инвесторов: в прошлом году физлица в ходе всех первичных и вторичных размещений выкупили акций на 41 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2023 г., тогда как суммарный объеме сделок составил 102,1 млрд руб. Всего в IPO и SPO приняло участие около 415 000 граждан, из которых 70% не имели статуса квалифицированных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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