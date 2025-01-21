Банк России представил план по повышению прозрачности рынка IPO

Банк России представил план по повышению прозрачности рынка IPOСреди его пунктов – расширение круга доступной инвестору информации и усиление роли организаторов
В последние два года российский рынок акционерного капитала восстанавливался за счет внутренних ресурсов – силами не только институциональных инвесторов, но и розничных, чья активность кратно росла от года к году. Но интересы физлиц учитывались не в полной мере: на рынке наметилась информационная асимметрия, препятствующая росту доверия к институту первичных публичных размещений (IPO) , пишет Банк России в новом докладе для общественных консультаций. Чтобы повысить прозрачность и качество сделок, ЦБ предлагает скорректировать действующее регулирование – например, обязать компании раскрывать больше чувствительной для инвесторов информации в доступном формате и повысить ответственность организаторов размещения.
Российский рынок IPO активно растет: в 2023 г. состоялось восемь сделок, а в 2024 г. – почти вдвое больше (15). Параллельно увеличивается и объем вложений розничных инвесторов: в прошлом году физлица в ходе всех первичных и вторичных размещений выкупили акций на 41 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2023 г., тогда как суммарный объеме сделок составил 102,1 млрд руб. Всего в IPO и SPO приняло участие около 415 000 граждан, из которых 70% не имели статуса квалифицированных инвесторов.