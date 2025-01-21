Банк России представил план по повышению прозрачности рынка IPO

Российский рынок IPO активно растет: в 2023 г. состоялось восемь сделок, а в 2024 г. – почти вдвое больше (15). Параллельно увеличивается и объем вложений розничных инвесторов: в прошлом году физлица в ходе всех первичных и вторичных размещений выкупили акций на 41 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2023 г., тогда как суммарный объеме сделок составил 102,1 млрд руб. Всего в IPO и SPO приняло участие около 415 000 граждан, из которых 70% не имели статуса квалифицированных инвесторов.