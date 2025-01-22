ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения их стоимости на бирже

ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения их стоимости на биржеОсновным индикатором предлагается сделать совокупную доходность для акционеров
Банк России предложил публичным компаниям и будущим кандидатам на первичное размещение (IPO) разработать стратегии повышения акционерной стоимости в средней и долгосрочной перспективах, сообщается на сайта регулятора. ЦБ разослал письмо в публичные компании за подписью первого зампреда Владимира Чистюхина: оно содержит единый подход к разработке, структуре, содержанию, утверждению и раскрытию стратегии.
Эмитентам рекомендовано в краткой и понятной форме описывать информацию об основных видах деятельности компании, продуктах и услугах, указывать ключевые показатели финансовой отчетности и операционной деятельности, сведения о рыночной капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние 3–5 лет, а также о размещенных и находящихся в обращении ценных бумагах.
Основным целевым индикатором стратегии может быть «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Этот показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций. Необходимо определить цели развития компании на срок от 3–5 до 10 лет и планы по их достижению на основе оценки текущей акционерной стоимости.
Для стратегии публичной компании ЦБ определил сразу несколько ключевых обязательных элементов: повышение акционерной стоимости должно быть интегрировано в общекорпоративную стратегию компании; инвесторы должны быть должным образом проинформированы о ее действиях по повышению акционерной стоимости, привлечение финансирования для стратегически значимых проектов должно быть обосновано с точки зрения пользы для акционерной стоимости.
На этой неделе Банк России также выпустил доклад для общественных обсуждений, который касается повышения прозрачности рынка IPO. В частности, ЦБ предлагает обязать компании раскрывать больше чувствительной для инвесторов информации в доступном формате и повысить ответственность организаторов размещения. Например, регулятор намерен ввести требования к составлению годового отчета, чтобы сделать его более информативным. Сложившаяся практика сейчас такова, что у ряда эмитентов нет четких ориентиров в отношении структуры и содержания этого документа, говорится в докладе: в некоторых случаях, пользуясь отсутствием требований, компании составляют годовые отчеты только из 1–2 страниц.
Год назад ЦБ уже направлял письма по развитию стратегий, в частности, регулятор выпустил для эмитентов ценных бумаг рекомендации по созданию стратегии устойчивого развития и климатического перехода. Для сохранения конкурентоспособности, а также укрепления своих позиций на российском и иностранных рынках отечественным компаниям нужно трансформировать свои бизнес-процессы с учетом ESG-факторов, заявил регулятор. Для этого эмитентам при формировании стратегии нужно сформулировать приоритетные цели – те, которых возможно достичь в течение года. Они также должны быть значимы для национального развития России и находиться в фокусе внимания широкого круга заинтересованных лиц. Еще компаниям стоит определить целевые показатели и разработать направленные на их реализацию проекты, уточнялось в документе.