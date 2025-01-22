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/ Инвестиции

ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения их стоимости на бирже

Основным индикатором предлагается сделать совокупную доходность для акционеров
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России предложил публичным компаниям и будущим кандидатам на первичное размещение (IPO) разработать стратегии повышения акционерной стоимости в средней и долгосрочной перспективах, сообщается на сайта регулятора. ЦБ разослал письмо в публичные компании за подписью первого зампреда Владимира Чистюхина: оно содержит единый подход к разработке, структуре, содержанию, утверждению и раскрытию стратегии.

Эмитентам рекомендовано в краткой и понятной форме описывать информацию об основных видах деятельности компании, продуктах и услугах, указывать ключевые показатели финансовой отчетности и операционной деятельности, сведения о рыночной капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние 3–5 лет, а также о размещенных и находящихся в обращении ценных бумагах.

Основным целевым индикатором стратегии может быть «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Этот показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций. Необходимо определить цели развития компании на срок от 3–5 до 10 лет и планы по их достижению на основе оценки текущей акционерной стоимости.

Для стратегии публичной компании ЦБ определил сразу несколько ключевых обязательных элементов: повышение акционерной стоимости должно быть интегрировано в общекорпоративную стратегию компании; инвесторы должны быть должным образом проинформированы о ее действиях по повышению акционерной стоимости, привлечение финансирования для стратегически значимых проектов должно быть обосновано с точки зрения пользы для акционерной стоимости.

На этой неделе Банк России также выпустил доклад для общественных обсуждений, который касается повышения прозрачности рынка IPO. В частности, ЦБ предлагает обязать компании раскрывать больше чувствительной для инвесторов информации в доступном формате и повысить ответственность организаторов размещения. Например, регулятор намерен ввести требования к составлению годового отчета, чтобы сделать его более информативным. Сложившаяся практика сейчас такова, что у ряда эмитентов нет четких ориентиров в отношении структуры и содержания этого документа, говорится в докладе: в некоторых случаях, пользуясь отсутствием требований, компании составляют годовые отчеты только из 1–2 страниц.

Год назад ЦБ уже направлял письма по развитию стратегий, в частности, регулятор выпустил для эмитентов ценных бумаг рекомендации по созданию стратегии устойчивого развития и климатического перехода. Для сохранения конкурентоспособности, а также укрепления своих позиций на российском и иностранных рынках отечественным компаниям нужно трансформировать свои бизнес-процессы с учетом ESG-факторов, заявил регулятор. Для этого эмитентам при формировании стратегии нужно сформулировать приоритетные цели – те, которых возможно достичь в течение года. Они также должны быть значимы для национального развития России и находиться в фокусе внимания широкого круга заинтересованных лиц. Еще компаниям стоит определить целевые показатели и разработать направленные на их реализацию проекты, уточнялось в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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