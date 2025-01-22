ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения их стоимости на бирже

Год назад ЦБ уже направлял письма по развитию стратегий, в частности, регулятор выпустил для эмитентов ценных бумаг рекомендации по созданию стратегии устойчивого развития и климатического перехода. Для сохранения конкурентоспособности, а также укрепления своих позиций на российском и иностранных рынках отечественным компаниям нужно трансформировать свои бизнес-процессы с учетом ESG-факторов, заявил регулятор. Для этого эмитентам при формировании стратегии нужно сформулировать приоритетные цели – те, которых возможно достичь в течение года. Они также должны быть значимы для национального развития России и находиться в фокусе внимания широкого круга заинтересованных лиц. Еще компаниям стоит определить целевые показатели и разработать направленные на их реализацию проекты, уточнялось в документе.