ОФЗ с фиксированным доходом выходят из тени флоатеров

Сохранение ключевой ставки в декабре на уровне 21% и геополитический оптимизм положительно сказались на российских финансовых рынках. По итогам декабря – января ценовые денежно-кредитные условия смягчились, сказано в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», существенно снизились доходности по ОФЗ и корпоративным облигациям, значительно выросли цены российских акций. Бескупонная доходность ОФЗ за день до заседания ЦБ по ставке 19 декабря по некоторым бумагам превышала 22% (рынок ждал роста ставки до 23%), а уже 5 февраля она находилась в диапазоне от 15 до 19,5%. Инвесторы пересмотрели вниз ожидаемую траекторию ключевой ставки, при этом не ожидая ее быстрого снижения в 2025 г., говорится в бюллетене Банка России.