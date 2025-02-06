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ОФЗ с фиксированным доходом выходят из тени флоатеров

Аналитики делают ставку на их комбинацию, пока повышение ключевой ставки остается на повестке
Мария Викулова
Аналитики делают ставку на комбинацию фиксированных и плавающих бумаг Минфина, пока повышение ключевой ставки остается на повестке
Аналитики делают ставку на комбинацию фиксированных и плавающих бумаг Минфина, пока повышение ключевой ставки остается на повестке / Максим Стулов / Ведомости

Инвесторам в 2025 г. стоит комбинировать в своем долговом портфеле длинные ОФЗ с фиксированным купоном и с плавающим (флоатеры), так как, с одной стороны, есть надежды на снижение ключевой ставки к концу года, а с другой – ее повышение еще рано снимать с повестки. Об этом пишут аналитики инвестбанка «Синара» в стратегии на рынке госдолга, с которой ознакомились «Ведомости».

Сохранение ключевой ставки в декабре на уровне 21% и геополитический оптимизм положительно сказались на российских финансовых рынках. По итогам декабря – января ценовые денежно-кредитные условия смягчились, сказано в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», существенно снизились доходности по ОФЗ и корпоративным облигациям, значительно выросли цены российских акций. Бескупонная доходность ОФЗ за день до заседания ЦБ по ставке 19 декабря по некоторым бумагам превышала 22% (рынок ждал роста ставки до 23%), а уже 5 февраля она находилась в диапазоне от 15 до 19,5%. Инвесторы пересмотрели вниз ожидаемую траекторию ключевой ставки, при этом не ожидая ее быстрого снижения в 2025 г., говорится в бюллетене Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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