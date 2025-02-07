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Аналитики оценили потребности компаний для погашения облигаций в 2,1 трлн рублей

Трудности для рефинансирования могут быть у второго и третьего эшелонов
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В этом году корпоративным эмитентам предстоит погашение облигаций суммарно на 2,5 трлн руб., на эти цели им может понадобиться 2,14 трлн руб. в виде заимствований, следует из презентации руководителя аналитического отдела УК «Первая» Дмитрия Данилина, представленной в ходе встречи с журналистами. Основная часть рефинансирования – 1,4 трлн руб. – приходится на компании второго и третьего эшелона, которым предстоят погашения на 1 трлн руб. К эмитентам второго и третьего эшелона «Первая» относит компании с рейтингом АА, А и ВВВ. В последнюю категорию также включены «Софтлайн», «Домодедово» и «Сегежа».

Объем заимствований превышает объем погашений, так как у компаний ВВВ-категории нулевой свободный денежный поток (FCFE), а у эмитентов с рейтингом АА и А отрицательный – 443 млрд руб., следует из презентации. Эмитентам с наивысшим рейтингом – ААА – предстоят выплаты на 1,57 трлн руб., но у них есть возможность использовать свободный денежный поток в размере 875,4 млрд руб. Итого, их потребность в заимствованиях ниже – 694 млрд руб., следует из данных «Первой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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