Аналитики оценили потребности компаний для погашения облигаций в 2,1 трлн рублей

В этом году корпоративным эмитентам предстоит погашение облигаций суммарно на 2,5 трлн руб., на эти цели им может понадобиться 2,14 трлн руб. в виде заимствований, следует из презентации руководителя аналитического отдела УК «Первая» Дмитрия Данилина, представленной в ходе встречи с журналистами. Основная часть рефинансирования – 1,4 трлн руб. – приходится на компании второго и третьего эшелона, которым предстоят погашения на 1 трлн руб. К эмитентам второго и третьего эшелона «Первая» относит компании с рейтингом АА, А и ВВВ. В последнюю категорию также включены «Софтлайн», «Домодедово» и «Сегежа».