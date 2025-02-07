Аналитики оценили потребности компаний для погашения облигаций в 2,1 трлн рублей

Аналитики оценили потребности компаний для погашения облигаций в 2,1 трлн рублейТрудности для рефинансирования могут быть у второго и третьего эшелонов
В этом году корпоративным эмитентам предстоит погашение облигаций суммарно на 2,5 трлн руб., на эти цели им может понадобиться 2,14 трлн руб. в виде заимствований, следует из презентации руководителя аналитического отдела УК «Первая» Дмитрия Данилина, представленной в ходе встречи с журналистами. Основная часть рефинансирования – 1,4 трлн руб. – приходится на компании второго и третьего эшелона, которым предстоят погашения на 1 трлн руб. К эмитентам второго и третьего эшелона «Первая» относит компании с рейтингом АА, А и ВВВ. В последнюю категорию также включены «Софтлайн», «Домодедово» и «Сегежа».
Объем заимствований превышает объем погашений, так как у компаний ВВВ-категории нулевой свободный денежный поток (FCFE), а у эмитентов с рейтингом АА и А отрицательный – 443 млрд руб., следует из презентации. Эмитентам с наивысшим рейтингом – ААА – предстоят выплаты на 1,57 трлн руб., но у них есть возможность использовать свободный денежный поток в размере 875,4 млрд руб. Итого, их потребность в заимствованиях ниже – 694 млрд руб., следует из данных «Первой».