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Российский фондовый рынок растет на новостях о разговоре Путина и Трампа

Доллар на рынке Forex ослабевает к рублю
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Основные торги на Московской бирже 13 февраля открылись резким ростом — индекс вырос в первые минуты на 6,6%, достигнув 3216 пунктов. Рост рынка происходит на фоне новостей о длительном телефонном разговоре российского и американского президента вечером 12 февраля, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине. Позднее рост скорректировался — индекс рос на 5% в пределах 3177 пунктов. 

Индекс IMOEX2 (учитывает все сессии, включая дополнительные) до начала утренней сессии обновил максимум с мая 2024 г., превысив 3270 пунктов на фоне резко возросшего спроса инвесторов.

В лидерах роста был «Газпром» (4,31%), «Селигдар» (4%), «Полюс» (3,67%), АФК «Системы (2,5%) и «Магнита» (2,3%). Снижались котировки «Аэрофлота» (-1,64%), «Ростелекома) (-1,7%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (на 1,74 и 1,71%, соответственно) и ВТБ (-1,5%). 

Курс доллара на торгах Forex (Foreign Exchange) 13 февраля снизился почти на два рубля, торгуясь по 90,8 руб./$. 

Рубль 12 февраля провел «ударный день» – даже без учета разговора президента США И России, пишут аналитики БКС. На основной сессии укрепился на 2% против всех инвалют, а вечером фьючерсы на доллар, евро и юань потеряли еще по 3%. По данным ЦБ с внебиржевого рынка на 13 февраля, курс доллара зафиксирован у 94 руб./$ (-1,8%), евро упал к 98 руб. (-1,2%). Биржевой юань закрылся в падении на -2%, на уровне 12,66 руб. 13 февраля падение продолжилось – китайская валюта теряла 45 копеек и торговалась утром по 12,2 руб. 

12 февраля поздно вечером по Москве президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Российский президент пригласил американского посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему урегулирования конфликта на Украине. 

После телефонного разговора с президентом России Трамп заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии. Трамп также высказался против членства Украины в НАТО.

Трамп поделился с журналистами, что разговор с Путиным был «отличным» и довольно долгим. «Я думаю, что президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть», – сказал он, добавив, что хоть и не знает мыслей российского лидера, может с уверенностью сказать, что тот хочет закончить конфликт на Украине и «это хорошо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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