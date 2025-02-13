Российский фондовый рынок растет на новостях о разговоре Путина и Трампа

Российский фондовый рынок растет на новостях о разговоре Путина и ТрампаДоллар на рынке Forex ослабевает к рублю
Основные торги на Московской бирже 13 февраля открылись резким ростом — индекс вырос в первые минуты на 6,6%, достигнув 3216 пунктов. Рост рынка происходит на фоне новостей о длительном телефонном разговоре российского и американского президента вечером 12 февраля, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине. Позднее рост скорректировался — индекс рос на 5% в пределах 3177 пунктов.
Индекс IMOEX2 (учитывает все сессии, включая дополнительные) до начала утренней сессии обновил максимум с мая 2024 г., превысив 3270 пунктов на фоне резко возросшего спроса инвесторов.
Курс доллара на торгах Forex (Foreign Exchange) 13 февраля снизился почти на два рубля, торгуясь по 90,8 руб./$.
Рубль 12 февраля провел «ударный день» – даже без учета разговора президента США И России, пишут аналитики БКС. На основной сессии укрепился на 2% против всех инвалют, а вечером фьючерсы на доллар, евро и юань потеряли еще по 3%. По данным ЦБ с внебиржевого рынка на 13 февраля, курс доллара зафиксирован у 94 руб./$ (-1,8%), евро упал к 98 руб. (-1,2%). Биржевой юань закрылся в падении на -2%, на уровне 12,66 руб. 13 февраля падение продолжилось – китайская валюта теряла 45 копеек и торговалась утром по 12,2 руб.
12 февраля поздно вечером по Москве президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Российский президент пригласил американского посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему урегулирования конфликта на Украине.
После телефонного разговора с президентом России Трамп заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии. Трамп также высказался против членства Украины в НАТО.
Трамп поделился с журналистами, что разговор с Путиным был «отличным» и довольно долгим. «Я думаю, что президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть», – сказал он, добавив, что хоть и не знает мыслей российского лидера, может с уверенностью сказать, что тот хочет закончить конфликт на Украине и «это хорошо».