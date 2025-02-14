Разговор Путина и Трампа вернул торги на Мосбирже к максимумам 2022 года

Разговор Путина и Трампа вернул торги на Мосбирже к максимумам 2022 годаНо динамика без конкретики неустойчива, и рынок столь же быстро может растерять запал
Российских инвесторов воодушевил телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который те провели 12 февраля. Индекс Мосбиржи 13 февраля начал основную сессию ростом на 6,6%, особо не растерял динамику в течение дня и закончил торги повышением на 5,9% у 3206,97 пункта. Долларовый индекс РТС вырос сильнее благодаря значительному укреплению рубля – на 9,51% до 1109,8 пункта.
Московская биржа 13 февраля с 20.40 мск приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке «после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка», сообщила площадка. Конкретных причин биржа не раскрыла. На момент подписания номера в печать торги не возобновились.
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