Разговор Путина и Трампа вернул торги на Мосбирже к максимумам 2022 года

Российских инвесторов воодушевил телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который те провели 12 февраля. Индекс Мосбиржи 13 февраля начал основную сессию ростом на 6,6%, особо не растерял динамику в течение дня и закончил торги повышением на 5,9% у 3206,97 пункта. Долларовый индекс РТС вырос сильнее благодаря значительному укреплению рубля – на 9,51% до 1109,8 пункта.