Рынок акций США снижается из-за опасений замедления экономики

Рынок акций США снижается из-за опасений замедления экономикиТарифные войны администрации Трампа создают риски жесткой посадки американской экономики
Ключевые фондовые индексы США в начале торгов 11 марта продолжали снижение, начавшееся 10 марта после заявления Дональда Трампа о переходном периоде для американской экономики: S&P 500 во вторник вечером по Москве снижался на 0,44%, Dow Jones – на 0,9%. NASDAQ 100 пробовал восстановиться, подрастая на 0,1%. Днем ранее технологический индекс пережил худший день с 2022 г., потеряв 3,8% и $1 трлн капитализации, а S&P 500 опустился на 2,7% до 5614,56 пункта, писало Bloomberg.
В начале 2025 г. S&P 500 постепенно рос и обновил исторический рекорд на уровне 6147,43 пункта в феврале. После этого индекс начал постепенно снижаться и 10 марта достиг полугодовых минимумов – ниже 5650 пунктов S&P 500 оказался впервые с 19 сентября 2024 г. NASDAQ также оказался на минимальном уровне с осени прошлого года.
Сильнее всего к закрытию 10 марта упали бумаги MicroStrategy (-16,68%), Tesla (-15,43%), Applovin (-11,98%), Microchip Technology (-10,57%) и разработчика ПО Palantir (-10,05%). При этом Tesla подешевела уже на 54,5% с максимумов в декабре прошлого года. Разработчик чипов Nvidia потерял в понедельник 5,1% за день и более $1 трлн рыночной стоимости за два месяца, посчитало Bloomberg. Бумаги Intel снизились на 3,44%, а Apple – на 4,85%. Среди бумаг, входящих в Dow Jones (10 марта потерял 2,1%), в топе снижения также оказались бумаги Goldman Sachs (-5%), American Express (-4,35%), Walmart (-4,25%) и JPMorgan (-4,15%).
Индекс волатильности VIX Index (VIX), который часто называют «индексом страха» Уолл-стрит, вырос на 3,6 пункта и достиг 27 пунктов, что стало самым высоким показателем с 18 декабря, подсчитало Reuters.
Паника затронула и рынок криптовалют: до открытия торгов на нью-йоркской бирже 11 марта биткойн потерял 2,47% за день и 2,55% за неделю, а Ethereum – 10,77 и 8,12% соответственно. На момент подписания номера в печать один биткойн стоил $81 000.
Трамп напугал инвесторов
Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 9 марта, заявил, что для американской экономики «наступает переходный период», когда вступят в силу пошлины на импорт. На вопрос, ожидает ли он рецессию в США в 2025 г., американский президент ответил: «Я ненавижу делать такие прогнозы. Это переходный период, потому что то, что мы делаем, очень важно. Мы возвращаем богатство в Америку. Это важно». Трамп добавил, что пройдет немного времени и американцы увидят результаты его политики.
11 марта Трамп поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество. Ранее президент ввел 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. Также в США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза и зеркальные пошлины против стран, тарифы которых на американские товары выше, чем обратные.
Тарифные войны администрации Трампа создают риски жесткой посадки американской экономики, поэтому инвесторы ищут безопасные активы, объясняет старший портфельный управляющий «Ренессанс капитала» Илья Голубов. Как следствие, инвесторы перекладывались в американские казначейские обязательства и золото, уточняет он.
Также на рынок повлияли опасения по поводу шатдауна правительства и обеспокоенность, что резкие шаги администрации Трампа во внешнеторговой, экономической и миграционной политике негативно отразятся на американской экономике, говорит руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых.
Инвесторов пугает неопределенность из-за внешней экономической политики Трампа в области введения новых или изменения действующих тарифов, поэтому идет массивная распродажа и фиксация позиций, констатировал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Денис Буйволов. При этом из-за повышения тарифов снова появились опасения, что инфляция ускорится, поэтому цикл снижения ставок в США может быть отложен, напомнил он. Коррекция была вполне ожидаема, рассуждает директор аналитического департамента «Цифра брокера» Ованес Оганисян. Оценки компаний достигли максимальных и иррациональных значений, напоминает он: рынок рос без остановки с конца 2022 г. и практически удвоился. В начале года у инвесторов появилась нервозность и многие ждали повод нажать кнопку «продавать», говорит Оганисян.
Что будет дальше
Многие аналитики с Уолл-стрит, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs, за последнюю неделю ухудшили прогнозы роста ВВП США в этом году, а также повысили оценки вероятности рецессии, напоминает Малых. В «Финаме» также обратили внимание, что инвестаналитики продолжают ухудшать прогнозы по корпоративной прибыли в I и II кварталах этого года. Например, 1 октября прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в I квартале составлял 14,3%, сейчас – всего 8%, а по II кварталу ранее прогноз был 13,7%, сейчас – 10,4%.
Аналитики ждут роста экономики США на 2,2% в годовом выражении по итогам I квартала 2025 г. – это выше, чем у других стран G7, но ниже IV квартала 2023 г. на 0,3 п. п., говорит Оганисян из «Цифра брокера». Дальнейшая коррекция рынка может быть вполне вероятным сценарием, так как оценки крупнейших компаний в США по мультипликаторам очень высокие, но негативный экономический эффект под вопросом, продолжает он. В то время как Маск режет бюджетные траты, Трамп планирует снизить налоги и комбинация этих факторов может оказать положительное влияние на экономику США, заключает Оганисян.
На 0% изменился во вторник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 11 марта, остался на прежнем уровне 3200,95 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 2,11% до 1164,84 пункта на фоне укрепления рубля.
Лидерами роста стали обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+1,75%), бумаги Мосбиржи (+1,6%), «Совкомфлота» (+1,55%), Московского кредитного банка (+1,25%), «префы» Сбербанка (+1,14%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции ПИК (-3,31%), «Селигдара» (-2,66%), «Алросы» (-2,37%), «Ростелекома» (-1,92%), а также бумаги «Русгидро» (-1,35%).
Курс юаня на Московской бирже за это время опустился до 11,85 руб. (-3 коп.). Курс доллара США Банк России установил на отметке 86,57 руб. (-1,82 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 93,66 руб. (-1,78 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 1% до $69,94/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,9% до $66,62/барр.
После роста российский рынок акций начал торги умеренным снижением, однако уже после обеда вернулся к привычным 3200 пунктам по индексу Мосбиржи, констатирует эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев.
Установившееся относительное спокойствие связано с неопределенностью геополитических решений и продолжающимися переговорами, считает он. Это вполне может оказаться затишьем перед бурей, которая будет дуть в любую сторону, предупреждает Шепелев.
Прогноз БКС по бенчмарку на 12 марта – 3100–3250 пунктов, по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 88–89,5 руб.
Рубль продолжил активное укрепление, скорее всего, из-за продолжающегося ослабления доллара США к большинству основных валют на рисках замедления экономики, полагает Шепелев. Также были опубликованы данные Банка России, согласно которым объем продаж валюты экспортерами за февраль вырос на четверть.
На фоне роста котировок гособлигаций вместе с их привлекательностью можно сказать, что игроки уже закладывают в цены потенциальное снижение ключевой ставки, говорит Шепелев.
Если же тарифные войны приведут к значительному замедлению мировой экономики, то ситуация может развиваться в негативном ключе и падение может ускориться, продолжает Оганисян. Но пока оценки влияния тарифных войн на мировой экономический рост умеренные и движение вниз на рынках в США ограничится только коррекцией, дополняет он.
В целом на биржах сейчас больше сомнений по поводу будущего экономики США и в моменты переоценок перспектив обычно особенно уязвимы дорогие по мультипликаторам акции, отмечает Малых. Поэтому неудивительно, рассуждает она, что технологический NASDAQ падает быстрее S&P 500 и промышленного Dow Jones. Это актуально и для Tesla, продолжила аналитик: это дорогие по мультипликаторам акции, вдобавок аналитики UBS ухудшили прогноз поставок автомобилей компанией в I квартале и понизили целевую цену для акций.
Банковский бизнес очень чувствителен к состоянию экономики, поэтому акции ведущих банков США одними из первых попали под распродажу, продолжает Малых.
Консенсус-прогноз Уолл-стрит такой, констатирует Bloomberg: индекс S&P 500 закроет 2025 г. на уровне чуть выше 6500 пунктов (+16,87% от текущих значений).
В «Финаме» считают, что у S&P 500 есть потенциал скорректироваться в ближайшее время еще на 3% до 5450 пунктов. Дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономических данных, говорит Малых: если статистика подтвердит ослабление экономики из-за тарифной политики, то вполне возможна дополнительная просадка.
В ближайший месяц на рынок может повлиять любая информация, касающаяся внешней политики США, особенно в части тарифов, дополняет Буйволов. Американская администрация использует тарифы в качестве одного из инструментов для переговоров с торговыми партнерами: тарифы то объявляются, то откладываются, объясняет Голубов из «Ренессанс капитала». Но пока сохраняются высокие риски перерастания этих стычек в затяжную торговую войну с большим количеством неопределенности, часть инвесторов предпочтут воздержаться от покупки рисковых активов, заключает он.