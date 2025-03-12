Рынок акций США снижается из-за опасений замедления экономики

На 0% изменился во вторник индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 11 марта, остался на прежнем уровне 3200,95 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 2,11% до 1164,84 пункта на фоне укрепления рубля.

Лидерами роста стали обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+1,75%), бумаги Мосбиржи (+1,6%), «Совкомфлота» (+1,55%), Московского кредитного банка (+1,25%), «префы» Сбербанка (+1,14%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции ПИК (-3,31%), «Селигдара» (-2,66%), «Алросы» (-2,37%), «Ростелекома» (-1,92%), а также бумаги «Русгидро» (-1,35%).

Курс юаня на Московской бирже за это время опустился до 11,85 руб. (-3 коп.). Курс доллара США Банк России установил на отметке 86,57 руб. (-1,82 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 93,66 руб. (-1,78 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 1% до $69,94/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,9% до $66,62/барр.

После роста российский рынок акций начал торги умеренным снижением, однако уже после обеда вернулся к привычным 3200 пунктам по индексу Мосбиржи, констатирует эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев.

Установившееся относительное спокойствие связано с неопределенностью геополитических решений и продолжающимися переговорами, считает он. Это вполне может оказаться затишьем перед бурей, которая будет дуть в любую сторону, предупреждает Шепелев.

Прогноз БКС по бенчмарку на 12 марта – 3100–3250 пунктов, по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 88–89,5 руб.

Рубль продолжил активное укрепление, скорее всего, из-за продолжающегося ослабления доллара США к большинству основных валют на рисках замедления экономики, полагает Шепелев. Также были опубликованы данные Банка России, согласно которым объем продаж валюты экспортерами за февраль вырос на четверть.

На фоне роста котировок гособлигаций вместе с их привлекательностью можно сказать, что игроки уже закладывают в цены потенциальное снижение ключевой ставки, говорит Шепелев.