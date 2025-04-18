Аналитики «Синары» считают просадку акций финсектора чрезмерной

В начале года рынок наблюдал чрезмерный рост котировок на волне ажиотажа вокруг геополитических новостей, напоминает аналитик «БКС мир инвестиций» Андрей Шаров. Далее произошла коррекция – когда стало понятно, что украинский конфликт за пару месяцев завершить не удастся, а фундаментально для компаний существенного позитива не прибавилось, говорит он: ставка все еще высокая, экономика замедляется, а выдачи кредитов падают год к году. Индекс Мосбиржи с начала года просел на 0,61% до 2865 пунктов, а со своих пиков этого года – на 13,26%.