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/ Инвестиции

Аналитики «Синары» считают просадку акций финсектора чрезмерной

И повышают целевые ориентиры по бумагам банков на фоне сохранения неплохого уровня рентабельности
Мария Викулова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аналитики «Синары» повысили прогнозы по большинству компаний финансового сектора, сочтя текущие котировки акций чрезмерно просевшими, говорится в новом обзоре инвесткомпании (есть у «Ведомостей»). Изменение целевых цен происходит на фоне уменьшения безрисковой ставки на 1,5 процентного пункта до 15,5% (ставка дисконтирования, равная доходности безрисковых инвестиций, чаще всего доходность ОФЗ). «Синара» покрывает Сбербанк, ВТБ, «Т-технологии», банк «Санкт-Петербург» (БСПБ), Московскую биржу и «Ренессанс страхование».

В начале года рынок наблюдал чрезмерный рост котировок на волне ажиотажа вокруг геополитических новостей, напоминает аналитик «БКС мир инвестиций» Андрей Шаров. Далее произошла коррекция – когда стало понятно, что украинский конфликт за пару месяцев завершить не удастся, а фундаментально для компаний существенного позитива не прибавилось, говорит он: ставка все еще высокая, экономика замедляется, а выдачи кредитов падают год к году. Индекс Мосбиржи с начала года просел на 0,61% до 2865 пунктов, а со своих пиков этого года – на 13,26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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