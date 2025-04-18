Аналитики «Синары» считают просадку акций финсектора чрезмерной

Аналитики «Синары» считают просадку акций финсектора чрезмернойИ повышают целевые ориентиры по бумагам банков на фоне сохранения неплохого уровня рентабельности
Аналитики «Синары» повысили прогнозы по большинству компаний финансового сектора, сочтя текущие котировки акций чрезмерно просевшими, говорится в новом обзоре инвесткомпании (есть у «Ведомостей»). Изменение целевых цен происходит на фоне уменьшения безрисковой ставки на 1,5 процентного пункта до 15,5% (ставка дисконтирования, равная доходности безрисковых инвестиций, чаще всего доходность ОФЗ). «Синара» покрывает Сбербанк, ВТБ, «Т-технологии», банк «Санкт-Петербург» (БСПБ), Московскую биржу и «Ренессанс страхование».
В начале года рынок наблюдал чрезмерный рост котировок на волне ажиотажа вокруг геополитических новостей, напоминает аналитик «БКС мир инвестиций» Андрей Шаров. Далее произошла коррекция – когда стало понятно, что украинский конфликт за пару месяцев завершить не удастся, а фундаментально для компаний существенного позитива не прибавилось, говорит он: ставка все еще высокая, экономика замедляется, а выдачи кредитов падают год к году. Индекс Мосбиржи с начала года просел на 0,61% до 2865 пунктов, а со своих пиков этого года – на 13,26%.