Что представляет собой рынок иностранных облигаций Китая

Что представляет собой рынок иностранных облигаций КитаяРоссийские компании уже проявляют интерес к размещению долговых бумаг в Поднебесной
Российские эмитенты проявляют все больше интереса к размещению облигаций в Китае, пишут эксперты консалтинговой группы Eurasia Development в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Причин две – ограниченный доступ к мировым рынкам при высоких ставках на внутреннем и рост доли юаня в международных расчетах. В таких условиях выпуск долговых бумаг на материковой части КНР – один из немногих эффективных и выгодных инструментов привлечения юаневого финансирования, констатируют в Eurasia Development. Также размещение в Китае способствует укреплению взаимодействия с местными банками и инвестиционными фондами.
ВТБ в 2010 г. первым из российских эмитентов разместил облигации в китайской валюте – банк привлек 1 млрд юаней в Гонконге. «Русал» – единственный отечественный заемщик на долговом рынке материковой части страны. В 2017 г. алюминиевая компания разместила семилетние облигации на 1,5 млрд юаней на Шанхайской фондовой бирже. За год до этого «Русал» получил кредитный рейтинг AA+ от местного агентства China Chengxin Securities Rating.