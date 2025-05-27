Что представляет собой рынок иностранных облигаций Китая

Российские эмитенты проявляют все больше интереса к размещению облигаций в Китае, пишут эксперты консалтинговой группы Eurasia Development в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Причин две – ограниченный доступ к мировым рынкам при высоких ставках на внутреннем и рост доли юаня в международных расчетах. В таких условиях выпуск долговых бумаг на материковой части КНР – один из немногих эффективных и выгодных инструментов привлечения юаневого финансирования, констатируют в Eurasia Development. Также размещение в Китае способствует укреплению взаимодействия с местными банками и инвестиционными фондами.