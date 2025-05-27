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Что представляет собой рынок иностранных облигаций Китая

Российские компании уже проявляют интерес к размещению долговых бумаг в Поднебесной
Артем Кульша
Облигации в Китае выпускал только «Русал», а в Гонконге – ВТБ
Облигации в Китае выпускал только «Русал», а в Гонконге – ВТБ / HECTOR RETAMAL / AFP

Российские эмитенты проявляют все больше интереса к размещению облигаций в Китае, пишут эксперты консалтинговой группы Eurasia Development в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Причин две – ограниченный доступ к мировым рынкам при высоких ставках на внутреннем и рост доли юаня в международных расчетах. В таких условиях выпуск долговых бумаг на материковой части КНР – один из немногих эффективных и выгодных инструментов привлечения юаневого финансирования, констатируют в Eurasia Development. Также размещение в Китае способствует укреплению взаимодействия с местными банками и инвестиционными фондами.

ВТБ в 2010 г. первым из российских эмитентов разместил облигации в китайской валюте – банк привлек 1 млрд юаней в Гонконге. «Русал» – единственный отечественный заемщик на долговом рынке материковой части страны. В 2017 г. алюминиевая компания разместила семилетние облигации на 1,5 млрд юаней на Шанхайской фондовой бирже. За год до этого «Русал» получил кредитный рейтинг AA+ от местного агентства China Chengxin Securities Rating.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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