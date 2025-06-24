ЗПИФы могут стать одним из вариантов для поддержки рынка недвижимости

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости могут стать одним из вариантов поддержки строительной отрасли на фоне сжатия ипотечного кредитования, полагает старший аналитик компании «Эйлер» Елена Бакланова. На российском рынке сегодня представлено 50 рыночных фондов недвижимости. Совокупный объем активов под их управлением к концу I квартала 2025 г. превысил 500 млрд руб., подсчитали в «Эйлере». 37 фондов на 315 млрд руб. доступны неквалифицированным инвесторам, еще 13 фондов более чем на 200 млрд руб. – только квалифицированным, следует из материалов компании (есть у «Ведомостей»).