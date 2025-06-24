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ЗПИФы могут стать одним из вариантов для поддержки рынка недвижимости

Ограниченная доступность ипотеки приводит на рынок новых участников
Мария Викулова
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости могут стать одним из вариантов поддержки строительной отрасли на фоне сжатия ипотечного кредитования, полагает старший аналитик компании «Эйлер» Елена Бакланова. На российском рынке сегодня представлено 50 рыночных фондов недвижимости. Совокупный объем активов под их управлением к концу I квартала 2025 г. превысил 500 млрд руб., подсчитали в «Эйлере». 37 фондов на 315 млрд руб. доступны неквалифицированным инвесторам, еще 13 фондов более чем на 200 млрд руб. – только квалифицированным, следует из материалов компании (есть у «Ведомостей»).

Объем в 500 млрд руб. – не весь рынок, поскольку на нем также есть нерыночные ЗПИФы, которые включают индивидуальные и корпоративные фонды, но их оценить сложно, поскольку публично данные не раскрываются, говорит Бакланова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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