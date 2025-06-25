На Мосбирже прошли первые сделки репо с тенге и белорусскими рублями

«Цифра брокер» протестировал для себя этот режим на небольших объемах, чтобы понять, как он работает, и оценить структуру рынка, рассказал его представитель, не раскрывая деталей сделки. В перспективе режим может быть интересен многим участникам, поскольку валюты дружественных стран, такие как казахстанский тенге и белорусский рубль, со временем будут все больше набирать обороты, полагает он.