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На Мосбирже прошли первые сделки репо с тенге и белорусскими рублями

Пока инструмент нишевой, но важен стратегически – как часть перехода на расчеты в дружественных валютах
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа подвела итоги первых сделок репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях, которые участники денежного рынка заключили 23 июня. Участие в торгах приняли несколько компаний, в том числе «Алор брокер», «Цифра брокер» и банк «Держава», сообщила биржа. Целью компаний было опробовать новую функциональную возможность денежного рынка, рассказал «Ведомостям» директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко. Биржа видит интерес участников рынка к долгосрочному развитию нового сегмента сделок репо, добавил он.

«Цифра брокер» протестировал для себя этот режим на небольших объемах, чтобы понять, как он работает, и оценить структуру рынка, рассказал его представитель, не раскрывая деталей сделки. В перспективе режим может быть интересен многим участникам, поскольку валюты дружественных стран, такие как казахстанский тенге и белорусский рубль, со временем будут все больше набирать обороты, полагает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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