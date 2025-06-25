На Мосбирже прошли первые сделки репо с тенге и белорусскими рублями

На Мосбирже прошли первые сделки репо с тенге и белорусскими рублямиПока инструмент нишевой, но важен стратегически – как часть перехода на расчеты в дружественных валютах
Московская биржа подвела итоги первых сделок репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях, которые участники денежного рынка заключили 23 июня. Участие в торгах приняли несколько компаний, в том числе «Алор брокер», «Цифра брокер» и банк «Держава», сообщила биржа. Целью компаний было опробовать новую функциональную возможность денежного рынка, рассказал «Ведомостям» директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко. Биржа видит интерес участников рынка к долгосрочному развитию нового сегмента сделок репо, добавил он.
«Цифра брокер» протестировал для себя этот режим на небольших объемах, чтобы понять, как он работает, и оценить структуру рынка, рассказал его представитель, не раскрывая деталей сделки. В перспективе режим может быть интересен многим участникам, поскольку валюты дружественных стран, такие как казахстанский тенге и белорусский рубль, со временем будут все больше набирать обороты, полагает он.