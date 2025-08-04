Недружественные нерезиденты смогут вернуться на российский фондовый рынок

Недружественные нерезиденты смогут вернуться на российский фондовый рынокНо их интерес в значительной степени ограничен политикой собственных регуляторов
Банк России определил правила, по которым иностранцы смогут инвестировать на российском рынке за счет новых денег – соответствующее право у них появилось благодаря указу президента № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов». Его президент Владимир Путин подписал 1 июля.
Указ ввел новые счета типа «Ин» – только через них иностранные инвесторы могут открывать вклады в российских банках, покупать ценные бумаги как на организованных торгах, так и при первичном размещении (IPO), а также использовать инструменты организованного срочного рынка.
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