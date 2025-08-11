Родители готовы выделить детям на инвестиции 50 000 рублей

В вопросе с несколькими вариантами ответов 80,21% отметили, что готовы обсуждать с детьми результаты инвестиций, 55,21% – пополнять счет подростка под контролем, 47,92% – установить лимиты и риски и давать карманные деньги на инвестиции. Более 57% респондентов готовы открыть первый счет на сумму до 50 000 руб., 21,2% – на сумму от 50 000 до 100 000 руб., еще 12,72% пока не определились, следует из результатов опроса.