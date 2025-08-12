Эксперты ждут снижения дивидендов за первое полугодие

Объем дивидендов по итогам первого полугодия 19 российских публичных компаний, дивидендная политика которых допускает промежуточные выплаты, может сократиться на 38% год к году до 580 млрд руб. Об этом эксперты аналитической компании «Эйлер» пишут в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Снижения дивидендов они ожидают на фоне сокращения выплат нефтегазовыми компаниями и отказа сталеваров от выплат.