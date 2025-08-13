Как прошли первые торги фьючерсом на один из крупнейших в мире фондов облигаций

Торги фьючерсами на один из крупнейших в мире фондов (ETF) облигаций – iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) стартовали 12 августа на Московской бирже. По итогам основной сессии в первый день торгов инвесторы заключили более 100 сделок на 30 млн руб., сообщила «Ведомостям» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Среднедневной объем торгов на срочном рынке Мосбиржи в июле составил 419,3 млрд руб.