Российские инвесторы замерли в ожидании встречи Путина и Трампа

Российские инвесторы замерли в ожидании встречи Путина и ТрампаВ позитивном сценарии индекс Мосбиржи может устремиться в район 3500 пунктов
Российский рынок акций замер в ожидании встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, которая пройдет в пятницу на Аляске. Дальнейшие перспективы отечественного рынка связаны с итогами этих переговоров, констатировали опрошенные «Ведомостями» эксперты.
О встрече Путина и Трампа официально стало известно 6 августа после закрытия основной сессии на Мосбирже. За следующие четыре дня главный бенчмарк отечественного фондового рынка взлетел на 7,7% до максимального с 28 апреля значения – 2977,18 пункта. А вот 13 августа рынок закрылся в символическом минусе (-0,14%) на уровне 2973 пункта.
