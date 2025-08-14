Российские инвесторы замерли в ожидании встречи Путина и Трампа

О встрече Путина и Трампа официально стало известно 6 августа после закрытия основной сессии на Мосбирже. За следующие четыре дня главный бенчмарк отечественного фондового рынка взлетел на 7,7% до максимального с 28 апреля значения – 2977,18 пункта. А вот 13 августа рынок закрылся в символическом минусе (-0,14%) на уровне 2973 пункта.