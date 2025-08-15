Как долго биткойн будет бить максимумы

Как долго биткойн будет бить максимумыПервая криптовалюта растет на редком сочетании макроэкономических и регуляторных факторов
Курс биткойна продолжает бить исторические максимумы к доллару США. 14 августа первая и самая популярная криптовалюта достигла отметки $124 533 на торгах на бирже Coinbase. Новый рекорд биткойна стал следствием редкого сочетания макроэкономических факторов, регуляторных сигналов и институционального спроса, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Законный рост
Новый виток роста биткойна – логичное продолжение глобального тренда на рост аппетита к риску, считает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Привлекательность рисковых активов увеличивается вместе с уверенностью инвесторов в скором смягчении монетарной политики в США, констатирует он. Сейчас ставка ФРС находится на уровне 4,25–4,5% годовых. Следующее заседание американского регулятора пройдет 17 сентября.
К тому же растет американский фондовый рынок, а корреляция курса биткойна с индексом S&P 500, по оценке аналитика «Финама» Николая Дудченко, в этом году превышает 80%. S&P 500 увеличивается четвертый месяц подряд, с начала мая индекс взлетел уже на 16%. Ли согласен: крипторынок исторически тесно связан с IT-сегментом и технологическими трендами, поэтому сильная отчетность компаний этого сектора может косвенно поддерживать рост биткойна. А 80% эмитентов из состава S&P 500 показали результаты по прибыли и выручке за II квартал выше прогнозов аналитиков, заметил он.
Еще один позитивный фактор – принятие в США за последнее время нескольких законодательных актов, связанных или влияющих на криптовалютный рынок, добавил Дудченко. Anti-CBDC Act блокирует создание цифровой валюты центрального банка. GENIUS Act дает возможность банкам выпускать обеспеченные стейблкойны. CLARITY Act направлен на регулирование деятельности криптобирж и разграничивает «цифровой товар» и «ценную бумагу», перечисляет аналитик «Финама».
Также президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий американцам направлять средства с отдельных пенсионных счетов в альтернативные активы, включая криптовалюты. Это открывает доступ к «огромному» объему долгосрочного капитала, говорит Ли. Общий объем пенсионных накоплений, которых коснется новый указ главы США, превышает $12 трлн, заметил ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко, приток даже 1–2% из них способен дать рынку $120–240 млрд и одно лишь ожидание будущих потоков отражается в цене.
Новые законодательные акты все больше легитимизируют криптоинвестиции и подстегивают институциональный спрос, который старший аналитик агрегатора онлайн-обменников BestChange.ru Никита Зуборев называет одной из основных причин роста биткойна. А появление спотовых ETF на биткойн и Ethereum дает крупным инвесторам возможность инвестировать в криптовалюту через привычные им инструменты, добавил он.
Биткойн за 200
Текущая динамика курса биткойна напоминает 2020–2021 гг. – когда первая криптовалюта тоже била исторические рекорды, отметил Зуборев. Тогда за короткий промежуток времени множество розничных инвесторов хлынуло на довольно ограниченный рынок и спровоцировало самоподдерживающийся рост, который длился до двух крупных последовательных крахов на крипторынке – платформы Terraform Labs и биржи FTX, напомнил он.
Криптовесна в России
Приток институциональных средств, по мнению Зуборева, будет только увеличиваться, протянуть этот тренд может и до конца года, и до середины следующего, а стоимость биткойна в перспективе нескольких месяцев способна достичь и $150 000, и $200 000. Но аналитик призывает помнить: обычно такой яркий ажиотаж заканчивается тем, что часть поздних инвесторов потеряет множество денег.
Ли видит курс биткойна к концу года на отметке $140 000–150 000 и тоже ставит его дальнейшую динамику в зависимость от того, сохранится ли приток институционального капитала.
При сохранении мягкой денежно-кредитной политики в США рост биткойна может продолжаться, но его способны остановить резкое ужесточение регулирования или отток капитала из рисковых рынков, предупреждает аналитик Cryptorg Дмитрий Савинцев. Его прогноз по курсу биткойна на конец года – $120 000–140 000.
А вот Крайко допускает умеренную коррекцию биткойна уже в августе. Но если сентябрьское решение ФРС по ставке удивит инвесторов своей мягкостью, то биткойн начнет ускоренно расти к $160 000, полагает он. Базовый сценарий Крайко по курсу до конца года – $120 000–140 000.
Курс биткойна вполне может достичь $190 000–200 000, но, возможно, за более длительный период, чем оставшиеся до конца года 4,5 месяца, полагает Дудченко. При этом продолжение движения вверх должно подтверждаться последовательным пробоем промежуточных целей, предупредил он. Если сейчас биткойну удастся удержаться выше $121 500, то ближайшим уровнем поддержки, по мнению аналитика, выступит отметка $135 000, следующей – $142 000–145 000, а затем – примерно $170 000.
В подготовке статьи участвовала Мария Викулова