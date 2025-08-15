Как долго биткойн будет бить максимумы

К тому же растет американский фондовый рынок, а корреляция курса биткойна с индексом S&P 500, по оценке аналитика «Финама» Николая Дудченко, в этом году превышает 80%. S&P 500 увеличивается четвертый месяц подряд, с начала мая индекс взлетел уже на 16%. Ли согласен: крипторынок исторически тесно связан с IT-сегментом и технологическими трендами, поэтому сильная отчетность компаний этого сектора может косвенно поддерживать рост биткойна. А 80% эмитентов из состава S&P 500 показали результаты по прибыли и выручке за II квартал выше прогнозов аналитиков, заметил он.